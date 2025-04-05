باريس : أحرز باريس سان جرمان لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الرابعة تواليا والثالثة عشرة في تاريخه، وذلك قبل ست مراحل على الختام بعد فوزه على ضيفه أنجيه 1 0 السبت على ملعب "بارك دي برانس" في المرحلة الثامنة والعشرين.

ووقّع الشاب ديزيريه دويه على هدف فوز سان جرمان الثالث والعشرين هذا الموسم من دون خسارة في الدقيقة 55.

وابتعد سان جرمان المملوك قطريا منذ عام 2011، بالرقم القياسي لعدد الألقاب في الدوري، بفارق ثلاثة ألقاب عن سانت اتيان، بعدما أحرز لقبه الثالث عشر عموما والحادي عشر في آخر 13 موسما.

وهو اللقب الثاني لنادي العاصمة هذا العام بعد احرازه كأس الأبطال على حساب موناكو 1 0 في العاصمة القطرية الدوحة.

ورفع سان جرمان الذي كان يحتاج إلى نقطة واحدة للتتويج، رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة بفارق 24 نقطة عن موناكو الثاني الذي لم بامكانه اللحاق به ويلعب مع مضيفه بريست في وقت لاحق.

ويسعى نادي العاصمة إلى أن يصبح أول فريق فرنسي يُنهي الموسم من دون خسارة، حيث كان نانت الأقرب إلى تحقيق ذلك في موسم 1994 1995، لكنه خسر مباراة وحيدة في طريقه إلى اللقب.

كان ذلك في موسم يتكون من 38 مباراة، بينما يلعب سان جرمان 34 مباراة بعدما تقلص عدد الأندية المشاركة في "ليغ 1" من 20 ناديا إلى 18.

قال المدرب الإسباني لويس إنريكي عشية المباراة "هناك أرقام قياسية لم تكن تُثير اهتمامي حتى اليوم. لكن من الآن فصاعدا، لا أعتقد أن هناك دافعا أفضل لنا من محاولة الحفاظ على سجلنا خاليا من الهزائم طوال البطولة".

وسيصبّ سان جرمان تركيزه حاليا على دوري أبطال أوروبا، حلم إدارته الأساسي، حيث يلعب على أرضه الأربعاء مع أستون فيلا الإنكليزي في ذهاب ربع النهائي، قبل أن يلتقيه إيابا في الخامس عشر من نيسان/أبريل.

وأكد سان جرمان تفوقه على أنجيه، بتحقيقه الفوز العاشر تواليا عليه في ملعب "بارك دي برانس"، مسجلا في مرماه 32 هدفا.

ويدين فريق إنريكي إلى نجمه الشاب دويه الذي سجل هدف المباراة الوحيد بعدما تابع عرضية الوافد الجديد الجورجي خفتيسا كفاراتسخيليا.

كان سان جرمان قادرا على حسم اللقب في المرحلة الماضية، إلا أن فوز موناكو على نيس (2 1) أرجأ الاحتفالات، لكن ذلك صبّ في مصلحته ليحتفل أمام جمهوره.

وعلى الرغم من الأجواء الاحتفالية غير المفرطة، كون أن الفوز باللقب بات روتينيا، لم يقدّم لاعبو سان جرمان أداء مميزا خاصة في الشوط الأول، حيث اكتفوا بالتسديد على المرمى مرة واحدة فقط.

وخاض إنريكي المباراة من دون إشراك نجمه الهداف عثمان ديمبيليه صاحب 32 هدفا في مختلف المسابقات ضمن التشكيلة الأساسية، كما جلس برادلي باركولا، ثاني أفضل الهدافين في الفريق بـ18 هدفا على مقاعد الاحتياط قبل الدخول في الشوط الثاني.