سوزوكا : أحرز سائق ريد بول وبطل العالم في الأعوام الأربعة الأخيرة ماكس فيرستابن المركز الأول في سباق جائزة اليابان الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد، الأحد على حبلة سوزوكا.

وتقدم فيرستابن الذي حقق فوزه الاول هذا الموسم، على ثنائي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس بفارق 1.4 ثانية والاسترالي أوسكار بياستري بفارق 2.1 ثانية.

وهي المرة الرابعة تواليا التي يظفر فيها فيرستابن بسباق جائزة اليابان الكبرى في إنجاز لم يسبقه إليه أي سائق في تاريخ الفورمولا واحد، ماحيا الرقم القياسي السابق للألماني ميكايل شوماخر (3 مرات تواليا).

كما هو الفوز الاول لفيرستابن هذا الموسم بعد حلوله ثانيا في السباق الافتتاحي في أستراليا ورابعا في الثاني في الصين، والـ64 في مسيرته الاحترافية، مؤكدا أن تجريده من اللقب العالمي لن يكون سهلا هذا الموسم بعدما تبادل سائقا ماكلارين الفوز في الجولتين الافتتاحيتين.

وهي المرة الـ33 التي ينجح فيها فيرستابن في الفوز بسباق انطلق فيه من المركز الأول من أصل 41 سباقا.

وقدم السائق الهولندي سباقا رائعا دون أي ضغط طيلة مجرياته باستثناء الدخول الى المرآب في اللفة 22 حيث تلاه نوريس وحاول الاخير تجاوزه عند الخروج دون جدوى.

وقال مدير ريد بول البريطاني كريستيان هورنر لفيرستابن عبر الراديو: "لقد قمت بقيادة مثالية، عمل رائع"، ورد عليه الهولندي قائلا "رائع! أثبتنا أننا لا نستسلم أبدًا، إنه أمرٌ مذهل. كانت عطلة نهاية الأسبوع مذهلة"، في إشارة إلى انتزاعه المركز الأول عند الانطلاق عقب لفة أخيرة رائعة في التجارب الرسمية السبت.

وقلص فيرستابن الفارق الى نقطة واحدة بين وبين نوريس متصدر بطولة العالم للسائقين (62 مقابل 61)، فيما ارتقى بياستري الى المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

وعزز فيرستابن موقعه في المركز الثاني في ترتيب بطولة العالم برصيد 61 نقطة مقلصا الفارق الى نقطة واحدة عن نوريس المتصدر والذي عانى كثيرا للضغط على السائق الهولندي حتى أنه كاد يخسر المركز الثاني لصالح زميله بياستري في اللفات الاخيرة.

وارتقى بياستري الى المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 49 نقطة.

وجاء سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو رابعة أمام ثنائي مرسيدس البريطاني جورج راسل والإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي، فيما حل سائق فيراري الثاني البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، سابعا أمام سائق آر بي الفرنسي إسحاق حجار والتيلاندي أليكس ألبون (وليامس) والبريطاني أوليفر بيرمان (هاس).