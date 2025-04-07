لوس انجليس : اشتدت حدة المنافسة على التأهل المباشر إلى الـ"بلاي أوف" في المنطقة الغربية، وذلك بفوز لوس أنجليس ليكرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر المتصدر 126 99 وخسارة دنفر ناغتس وغولدن ستايت ووريرز أمام إنديانا بايسرز 120 125 وهيوستن روكتس 96 106 تواليا الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في أوكلاهوما سيتي، قاد الثلاثي السلوفيني لوكا دونتشيتش وأوستن ريفز وليبرون جيمس ليكرز إلى فوزه الرابع في آخر خمس مباريات والـ48 هذا الموسم، بعدما سجل الأول 30 نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة والثاني 20 نقطة والثالث 19 مع 7 تمريرات حاسمة، في فوز كبير على ثاندر متصدر الغرب الذي ضمن منذ فترة تأهله إلى الـ"بلاي أوف" وصدارته للمنطقة ومجموعة الشمال الغربي.

وحسم ليكرز المواجهة التي تتجدد الثلاثاء على ملعب ثاندر أيضا، في الشوط الأول بعدما دك سلة مضيفه بـ15 ثلاثية في رقم قياسي للفريق، ليدخل إلى الربع الثالث وهو في المقدمة 78 56.

وبهذا الانتصار السهل، اقترب ليكرز أكثر من حسم التأهل المباشر إلى الـ"بلاي أوف" واللحاق بثاندر وهيوستن روكتس الوحيدين اللذين ضمنا حتى الآن بطاقتيهما في الغرب، مبتعدا بفارق مباراتين عن مينيسوتا تمبروولفز السابع، أي صاحب أول المراكز المؤهلة إلى الملحق "بلاي إن" والذي يواجه معركة شرسة مع ناغتس الرابع ووريرز السادس ولوس أنجليس كليبرز الخامس وممفيس غريزليز الثامن مع الدخول في الأيام الأخيرة من الموسم المنتظم.

وبعد خسارته أمام ضيفه بايسرز 120 125 وتلقيه الهزيمة الرابعة تواليا رغم تألق نجمه الصربي نيكولا يوكيتش بتحقيقه ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) بعدما سجل 41 نقطة مع 15 متابعة و13 تمريرة حاسمة، يبتعد ناغتس بفارق نصف مباراة فقط عن كل من كليبرز وووريرز وتمبروولفز وغريزليز.

ويبدو ساكرامنتو كينغز الذي فاز على مضيفه كليفلاند كافالييرز متصدر الشرق 120 113 بفضل زاك لافين (37 نقطة، بينها 11 في الربع الأخير) وديمار ديروزن (28) والليتواني دومانتاس سابونيس (27 مع 9 متابعات)، حاسما للمركز التاسع المؤهل إلى "بلاي إن" في الغرب بتقدمه بفارق ثلاث مباريات على فينيكس صنز الحادي عشر المتخلف بفارق مباراتين ونصف عن دالاس مافريكس صاحب المركز العاشر الأخير المؤهل إلى الملحق بعد خسارته الأحد أمام نيويورك نيكس 98 112 رغم تألق ديفن بوكر (40 نقطة).

وفي المنطقة الشرقية، سبق أن حُسِمت البطاقات الست المؤهلة مباشرة إلى الـ"بلاي أوف" لصالح كافالييرز وبوسطن سلتيكس حامل اللقب الذي حقق الأحد فوزه السادس عشر في آخر 18 مباراة بتغلبه على واشنطن ويزاردز 124 90 بفضل 24 ثلاثية في اللقاء، وبايسرز وميلووكي باكس وديترويت بيستونز.

وحسمت أيضا هوية الفرق الأربع المتأهلة إلى الـ"بلاي إن"، لكن التنافس ما زال قائما بين أورلاندو ماجيك وأتلانتا هوكس وشيكاغو بولز وميامي هيت على المراكز.