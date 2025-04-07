لندن : أكد قائد وقطب ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك الإثنين عن إحراز "تقدم" في محادثات تجديد عقده مع فريقه والتي طال انتظارها، لإبقائه في أنفيلد.

وينتهي عقد فان دايك، البالغ من العمر 33 عامًا، مع زميليه في ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح وترنت ألكسندر أرنولد، بنهاية هذا الموسم.

وعندما سُئل فان دايك عقب هزيمة فريقه أمام مضيفه فولهام 2 3 الأحد، عما إذا كان هناك أي تقدم في المحادثات، قال للصحافيين: "نعم، هناك تقدم".

وردا على معنى ذلك بالضبط، أوضح "اسمعوا، هذه مناقشات داخلية، وسنرى ما سيحدث".

وتابع "أحب النادي، وأحب الجماهير، وكانوا معنا هنا لمساندتنا مجددًا (في فولهام). أردنا مكافأتهم، لكنني أطلب منهم التواجد في الملعب مرة أخرى يوم الأحد وجعله مكانًا رائعًا كما هو الحال دائمًا بالنسبة لنا" في إشارة الى مواجهة ليفربول لضيفه وست هام يونايتد على ملعب أنفيلد الأحد، حيث يتقدم المتصدر بفارق 11 نقطة عن أرسنال الثاني، ويدرك أن لقبه الثاني في ستة مواسم بات وشيكًا.

لكن مستقبل الثلاثي الأساسي، فان دايك وصلاح وألكسندر أرنولد، أصبح محور نقاش رئيسي في الأسابيع الأخيرة، مع تكهنات باحتمال رحيل الأخير إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، مما أثار رد فعل قويًا من بعض قطاعات مشجعي النادي.