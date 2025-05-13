روما : تخطى الايطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا، أول اختبار حقيقي له منذ عودته من الايقاف بسبب المنشطات وتغلب على فرانسيسكو سيروندولو (17)بنتيجة 7 6 (2/7) و6 3 في طريقه لبلوغ ربع نهائي دورة روما لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب الثلاثاء ضمن ثمن النهائي.

وتفوق سينر على منافسه في مباراة أرجئت انطلاقتها لساعات بسبب الامطار الغزيرة، ضاربا موعدا في الدور المقبل مع الفائز بين النروجي كاسبر رود والإسباني خايمي مونار.

وسبق لسيروندولو أن أقصى سينر من ثمن نهائي الدورة ذاتها في عام 2023، لكن ذلك سبق الطفرة الكبيرة في الأداء لإبن الـ 23 عاما.

"رفعت من مستواي اليوم"

وقال سينر "أنا سعيد جدا لانني اليوم شعرت بأنني رفعت من مستواي. على صعيد الاداء بدأت أشعر بشكل أفضل".

وتابع "أنا سعيد. أنا سعيد للعودة. كنت بعيدا لثلاثة أشهر، كما تعلمون، لذلك أنا ممتن جدا لوجودي هنا".

وتعين على سينر القتال من أجل حسم المجموعة الاولى بمواجهة اندفاعة سيروندولو، غير أنه نجح في الفوز بشوط كسر التعادل قبل أن يكسب أربعة أشواط متتالية في الثانية.

ويواصل سينر سعيه لاحراز باكورة ألقابه في دورة روما، متحفزا ايضا بالدعم الجماهيري الكبير.

وحذا الإسباني كارلوس ألكاراس (3) حذوه ببلوغ دور الثمانية بفوزه الصعب على الروسي كارن خاتشانوف الرابع والعشرين 6 3 و3 6 و7 5.

واحتاج ألكاراس، العائد الى الملاعب بعد تعافيه من إصابة في العضلة المقربة لفخذه الأيمن تعرض لها عندما خسر نهائي دورة برشلونة امام الدنماركي هولغر رونه أواخر الشهر الماضي، الى ساعتين و28 دقيقة لتحقيق الفوز الخامس على خاتشانوف في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، علما أنه لم يخسر أي مجموعة في المواجهات الأربع السابقة بينهما.

ويحتاج ألكاراس إلى بلوغ نصف النهائي في روما للارتقاء الى المركز الثاني في التصنيف العالمي وضمان أحد المركزين الأولين في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، المقررة في الفترة بين 25 أيار/مايو الحالي والثامن من حزيران/يونيو المقبل.

وحقق اللاعب الإسباني فوزه الثاني عشر على الملاعب الترابية هذا العام.

قال "كانت مباراة متعبة. كما تعلمون، كانت المباراة صعبة جدا. كان علي أن أركض. كان علي أن أركض كثيرا".

وأضاف "لم ألعب جيدا. كافحتُ فقط، وأنا سعيد جدا بذلك".

واستهل خاتشانوف المباراة بأفضل طريقة ممكنة بكسره إرسال ألكاراس في الشوط الأول فتقدم 1 0 ثم 2 0.

ونجح ألكاراس الذي حرمته الاصابة من المشاركة في دورة مدريد لماسترز الالف نقطة، في رد التحية للروسي في الشوط السادس مدركا التعادل 3 3 في طريقه الى كسب خمسة أشواط متتالية بينها كسر ثان لإرسال خاتشانوف في الشوط الثامن منهيا المجموعة في صالحه 6 3 في 39 دقيقة.

موزيتي يطيح بمدفيديف

وواصل ألكاراس تفوقه في المجموعة الثانية وكسر إرسال خاتشانوف في الشوط الخامس متقدما 3 2، لكن الأخير رد له التحية مباشرة مدركة التعادل 3 3 ثم فعلها للمرة الثانية في الشوط السادس في طريقه الى كسب أربعة أشواط متتالية وإنهاء المجموعة في صالحه 6 3 أيضا في 46 دقيقة.

واستعاد ألكاراس توازنه في المجموعة الثالثة الحاسمة، فكسر إرسال خاتشانوف في الشوط الرابع وتقدم 3 1 ثم 4 1، لكن الروسي رد التحية للإسباني في الشوط السابع مقلصا الفارق الى 3 4 ثم أدرك التعادل 4 4 و5 5، لكن ألكاراس كسر إرساله في الشوط الثاني عشر وأنهى المجموعة في صالحه في ساعة و12 دقيقة.

ويشارك ألكاراس للمرة الثانية فقط في دورة روما حيث غاب بسبب الاصابة عن نسخة العام الماضي وخرج من الدور الثالث في نسخة عام 2023 في ظهوره الأول في العاصمة الايطالية.

ويلتقي ألكاراس المتوج بلقب دورة مونتي كارلو لماسترز الألف مطلع الشهر الماضي والساعي الى لقبه الثالث هذا الموسم بعد الاولى في روتردام الهولندية في شباط/فبراير الماضي، في الدور المقبل مع البريطاني جاك درايبر الخامس والذي أنهى مغامرة الفرنسي كورنتان موتيه الـ83 بعدما تغلب عليه 1 6 و6 4 و6 3 في أول مواجهة بينهما.

وتأهل ايضا الايطالي لورنتسو موزيتي (8) الى دور الثمانية بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف (10) بنتيجة 7 5 و6 4 في مباراة توقفت لفترة بسبب شدة الامطار.

وتوقفت المباراة بينما كانت موزيتي يحتاج لنقطة واحدة فقط لحسمها، حيث سيلتقي في الدور المقبل مع الالماني ألكسندر زفيريف حامل اللقب (2) الفائز على الفرنسي أرتور فيس 7 6 (3/7) و6 1.

وانضم ايضا البولندي هوبرت هوركاش (30) الى ركب المتأهلين بفوزه المثير على ياكوب منشيك (20) بنتيجة 7 6 (5/7) و4 6 و7 6 (5/7).

ولدى السيدات، بلغت الإيطالية جازمين باوليني الخامسة عالميا دور الأربعة بفوزها على الروسية ديانا شنايدر 6 7 (1 7) و6 4 و6 2.

وضربت وصيفة رولان غاروس وويمبلدون 2024 موعدا مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الرابعة عشرة أو الأميركية بايتون ستيرنز الثانية والاربعين.