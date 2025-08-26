طوكيو : حذر أمين عام لجنة الملاكمة المحترفة في اليابان من إمكانية نهاية هذه الرياضة في البلاد إذا لم تطرأ تعديلات جذرية على السلامة بعد وفاة ملاكمين في نزالين مختلفين، وذلك وفق ما أفاد وكالة فرانس برس.

وتوفي الملاكمان اليابانيان بسبب إصابات في الدماغ تعرضا لها في نزالين مختلفين خلال الحدث ذاته في العاصمة طوكيو.

وشارك شيغيتوشي كوتاري في نزال لوزن الريشة السوبر وهيروماسا أوراكاوا في نزال للوزن الخفيف، وكلاهما يبلغان من العمر 28 عاما، في نفس الحدث في قاعة كوراكوان في الثاني من آب/أغسطس.

ونُقل كلاهما لاحقا إلى المستشفى حيث خضعا لجراحة في الدماغ، وذلك بعدما فقد كوتاري الذي تعادل بعد 12 جولة مع ياماتو هاتا، وعيه بعد ذلك بوقت قصير و"توفي في الثامن من آب/أغسطس"، وفقا لما ذكره ناديه "أم. تي" للملاكمة.

وأعلنت المنظمة العالمية للملاكمة (دبليو بي أو) في منشور على إنستغرام أن نزال أوراكاوا أُوقف في الجولة الثامنة والأخيرة ضد يوجي سايتو و"توفي بشكل مأساوي متأثرا بإصابات تعرض لها خلال نزاله".

قالت المنظمة العالمية للملاكمة "يأتي هذا الخبر المفجع بعد أيام قليلة من وفاة شيغيتوشي كوتاري، متأثرا بإصابات تعرض لها في نزاله في نفس البطولة"، مضيفة أنها تتقدم "بأحر التعازي للعائلتين والأصدقاء ومجتمع الملاكمة الياباني".

وفي مقابلة مع فرانس برس، قال أمين عام لجنة الملاكمة المحترفة في اليابان تسويوشي ياسوكوتشي إن مستقبل هذه الرياضة على المحك، مشددا "إذا لم نُحسّن الأمور، فلن تتمكن هذه الرياضة من الاستمرار. إذا لم يتمكن العاملون في هذه الرياضة من تحسين الأمور، فسنضطر إلى التوقف".

وتابع "أدرك أننا في لحظة حاسمة في ظل إمكانية اختفاء رياضة قائمة منذ مئة عام. أعتقد أن الجميع يعمل كل يوم وهو يفكر بهذا الأمر".

وتدرس الهيئات القائمة على الملاكمة اليابانية مجموعة من الإجراءات الجديدة لجعل هذه الرياضة أكثر أمانا.

وتشمل هذه الإجراءات اختبارات بول لقياس الجفاف في الجسد، وقواعد أكثر صرامة بشأن فقدان الوزن السريع للملاكمين.

"لا يمكننا تجاهلها واعتبارها مصادفات"

وهناك سلسلة من التدابير الجديدة لجعل هذه الرياضة أكثر أمانا، على غرار اختبارات البول لقياس الجفاف والقواعد الصارمة المتعلقة بفقدان الوزن السريع للملاكمينK وهو ما يجعل الدماغ أكثر عرضة للنزيف وفق الرابطة العالمية للملاكمة (دبليو بي أيه).

وأفاد ياسوكوتشي بأن السلطات تأمل في الإعلان عن خطط ملموسة الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الجميع يدرك الحاجة الملحة للتغيير.

وأضاف "عندما يموت شخص ما، يكون لذلك تأثير كبير. وإذا لم تشعر بذلك، فأنت غير مؤهل لممارسة الملاكمة".

وجاءت وفاة كوتاري وأوراكاوا بعد أقل من عامين من وفاة ملاكم ياباني آخر هو كازوكي أناغوتشي بعد نزال أقيم في العاصمة طوكيو في كانون الأول/ديسمبر 2023.

وفي أيار/مايو من هذا العام، انهار جينجيرو شيغيوكا بعد نزال في أوساكا وخضع لجراحة في الدماغ.

وأفادت لجنة الملاكمة المحترفة في اليابان أن ابن الـ 25 عاما لا يزال في غيبوبة، لكنه تجاوز حالة الخطر على حياته.

والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات أن ملاكما هاويا لم يستعد وعيه بعد أسبوعين من خضوعه لجراحة طارئة في الدماغ عقب نزال.