نيويورك : بدت الأميركية فينوس وليامس ضبابية حول مستقبلها الإثنين بعد خسارتها بصعوبة أمام التشيكية كارولينا موخوفا في الدور الأول من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وأظهرت اللاعبة المخضرمة البالغة 45 عاما والتي تُوجت في فلاشينغ ميدوز عامي 2000 و2001، أداء قتاليا بمواجهة منافستها المصنفة الحادية عشرة عالميا قبل أن تخسر أمامها 6 3 و2 6 و6 1.

عادت وليامس للمشاركة في الدورات التنافسية في تموز/يوليو بعد غياب لـ 16 شهرا، لتنال بطاقة دعوة للمشاركة في القرعة الرئيسة في فلاشينغ ميدوز، وهو قرار استدعى انتقادات من بعض الأوساط.

وأوضحت وليامس التي قالت إنها لا تتوقع أن تلعب مجددا هذا العام مشيرة الى ترددها في السفر، من دون أن توضح ما إذا كانت ترغب في المشاركة ببطولة أستراليا المفتوحة الموسم المقبل.

وقالت "هذا بعيد نوعا ما أيضا"، مضيفة "هدفي هو أن أقوم بما أريده. أنا ممتنة جدا للمسؤولين الذين منحوني بطاقة دعوة. كان بإمكانهم القول مرحبا، اسمعي، لقد غبت لفترة طويلة، ولم تفوزي بالعديد من المباريات في الأعوام القليلة الماضية لم أكن محظوظة بصحتي وبالإصابات".

وتابعت "لكن هناك الكثير من الأشخاص الذين آمنوا بي في هذه البطولات. أنا ممتنة جدا لحصولي على هذه الفرصة والإمكانية للاستفادة منها وضرب الكرة".