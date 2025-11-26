لندن : أكد لاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرس الأربعاء أن فريقه مانشستر سيتي الإنكليزي سيحافظ على هدوئه بعد الهزيمة المفاجئة أمام باير ليفركوزن الالماني بهدفين نظيفين الثلاثاء في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان المدرب الإسباني بيب غوارديولا واثقا بلاعبيه لدرجة أنه أجرى 10 تغييرات على تشكيلته الاساسية، لكنه مُني بخسارة غير متوقعة على أرضه أمام النادي الالماني.

وانتهت سلسلة سيتي الخالية من الهزائم بعد 3 انتصارات وتعادل في دور المجموعة الموحدة للمسابقة القارية الأم، قبل مواجهة العملاق الإسباني ريال مدريد. كما جاءت الخسارة بعد 4 أيام من السقوط على أرض نيوكاسل 1 2 في الدوري الممتاز.

وقال رايندرس البالغ 27 عاما "بالطبع الأمر مزعج، لكن لا يجب أن نفقد ثقتنا لأننا قدمنا أداء رائعا من قبل، وعلينا العودة إلى سلسلة الانتصارات، وذلك يكون بالاستعداد للمباراة المقبلة السبت (على أرض ليدز)".

وأضاف "يجب أن نكون جاهزين ذهنيا. نحن نعرف ما يمكننا فعله وما أظهرناه من قبل. الأمر يعتمد علينا لنكرر ذلك مرة أخرى، وألّا نفقد الثقة لأن لدينا الكثير من الجودة في الفريق".

وتابع "لا يجب أن نصاب بالذعر. بالطبع الخسارة مرتين تواليا ليست بالامر الجيد، لكننا نعلم أن هناك الكثير من الفرص هذا الموسم وعلينا أن نأخذ كل مباراة على حدة".

وكان زميله في الوسط الإسباني نيكو غونزاليس اللاعب الوحيد الذي احتفظ بمكانه الأساسي من التشكيلة التي سقطت في الدوري على ملعب "سانت جيمس بارك"، بعدما قرر غوارديولا إراحة عدة نجوم من بينهم المهاجم النروجي إرلينغ هالاند وفيل فودن والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

ووضع الإسباني أليخاندرو غريمالدو والمهاجم التشيكي باتريك شيك فريقهما ليفركوزن في المقدمة، في حين لم يتمكن سيتي من تغيير النتيجة حتى بعد دخول هالاند الذي سجل 32 هدفا مع النادي والمنتخب هذا الموسم، قبل 25 دقيقة من صافرة النهاية.

أصرّ رايندرس على أن هذه الهزيمة لن تؤثر على مباراة فريقه أمام ريال، حامل الرقم القياسي في دوري الأبطال (15 لقبا)، في ملعب سانتياغو برنابيو في 10 كانون الاول/ديسمبر.