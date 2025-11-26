طوكيو : رافعا سمكة كبيرة ترمز إلى الحظ السعيد، احتفل مصارع السومو دانيلو يافهوسيشين الأربعاء، بعدما أصبح أول أوكراني يُرقّى إلى ثاني أعلى رتبة في الرياضة اليابانية العريقة، محققا ذلك في زمن قياسي.

بات ابن الحادية والعشرين الذي فرّ من الحرب في أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، الأسرع في الانتقال من أدنى درجة إلى رتبة "أوزيكي" منذ اعتماد التقويم الحالي الذي يشمل ست بطولات سنويا عام 1958.

وأصبح يافهوسيشين أول مصارع أوكراني يفوز ببطولة، عندما توّج الأحد في دورة كيوشو الكبرى للسومو.

ويُعد رابع أوروبي يصل إلى رتبة "أوزيكي"، بعد مصارعين من إستونيا وبلغاريا وجورجيا.

وقال يافهوسيشين المعروف باسم "أونيشيكي" خلال مراسم ترقيته "سأسعى للوصول إلى مرتبة أعلى، بطريقة لا تُسيء إلى لقب أوزيكي".

ويعيش الأوكراني صعودا صاروخيا منذ ظهوره الأول في تموز/يوليو 2023.

واختتم عاما مذهلا بفوزه على الأستاذ الكبير هوشوريو في مواجهة فاصلة ليحصد لقبه الأول في بطولته الرابعة عشرة فقط.

وحصل على ترقيته في حفل خاص بمدينة فوكوكا غرب اليابان، حيث انحنى أمام شيوخ السومو وسط شاشات ذهبية وزهور احتفالية.

وقال باليابانية بطلاقة "لقد فاجأت نفسي، لكنني لم أنتبه أبدا إلى سرعة ما يحدث".

وأضاف "أفضل ما فعلته هو الإصغاء جيدا لتعليمات مدربي".

وُلد يافهوسيشين في وسط أوكرانيا وبدأ ممارسة السومو في سن السابعة، ليصبح بطلا وطنيا في سن السابعة عشرة.

ونظرا لصغر سنه، تفادى بصعوبة التجنيد الإجباري للرجال فوق 18 عاما بعد الغزو الروسي، فلجأ إلى ألمانيا قبل أن ينتقل إلى اليابان.

وبقي والداه في ألمانيا، فيما وصل هو إلى اليابان من دون معرفة اللغة.