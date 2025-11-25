مانشستر (المملكة المتحدة) : في مباراته الـ100 ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سقط المدرب الإسباني بيب غوارديولا وفريقه مانشستر سيتي الإنكليزي على "ستاد الاتحاد" أمام باير ليفركوزن الألماني 0 2 الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعة الموحّدة.

وقد يكون المدرب الإسباني السبب الرئيس في الخسارة الثانية تواليا لفريقه، بعدما قرّر تغيير 10 لاعبين من التشكيلة الأساسية التي خسرت أمام نيوكاسل يونايتد 1 2 السبت في الدوري، مبقيا مواطنه لاعب الوسط نيكو غونساليس فقط، ولو أنه لم يكن يرغب بذلك أيضا.

قال غوارديولا قبل المباراة لقناة "تي أن تي سبورتس": "كنت أريد (تغيير) 11 (لاعبا) لكن ليس لديّ اللاعب للتغيير الـ11".

وفسّر مبتسما "عندما تملك قائمة تضم 22 لاعبا، وتُشرك فقط 11 و11 و11، فأنت في الحقيقة لا تملك 22 بل 11 فقط. علينا أن نقوم بالأمرين معا".

وتابع "هناك الكثير من المباريات، ونحتاج إلى لاعبين بجهوزية بدنية وإشراك الجميع. لهذا السبب هم لاعبون في مانشستر سيتي، ولهذا اخترت التشكيلة اليوم".

ودفع غوارديولا ثمن خياراته بعد 23 دقيقة حين افتتح الإسباني أليخاندرو غريمالدو التسجيل لليفركوزن بتسديدة قريبة بعدما حضّر له الكاميروني كريستيان ميكل كوفاني الكرة.

وأجرى المدرب الإسباني ثلاثة تغييرات بين الشوطين في محاولة لقلب مجريات المباراة، لكن فريقه تكبّد الثاني عبر التشيكي باتريك شيك برأسية جميلة إثر عرضية الجزائري إبراهيم مازا (54).

ولم يتمكن البديلان الرابع والخامس، النروجي إرلينغ هالاند الذي منعه حارس المرمى الهولندي مارك فليكن من تذليل الفارق (71)، والفرنسي ريان شرقي من تسديدة صُدّت أيضا (84)، من تجنيب فريقهما الخسارة الثانية على أرضه هذا الموسم، بعد سقوطه أمام توتنهام في 23 آب/أغسطس، والخامسة عموما.