نيقوسيا : تحققت آمال مدرب منتخب فلسطين إيهاب أبو جزر بعزف النشيد الوطني لبلاده أمام قطر في افتتاح النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، في الأول من كانون الاول/ديسمبر المقبل، وذلك بـ"إلهام الناس في غزة" وفقا لما قاله حارسه رامي حمادة.

وحجز المنتخب الفلسطيني مكانا له في النهائيات للمرة الخامسة في تاريخه بعد تجاوزه نظيره الليبي بركلات الترجيح 4 3 إثر تعادلهما السلبي في الوقت الأصلي، الثلاثاء، في استاد ثاني بن جاسم في الغرافة، شمال العاصمة القطرية الدوحة.

سجل عدي الدباغ، حامد حمدان، محمد صالح وعميد محاجنه لفلسطين بينما سجل للمنتخب الليبي عبد العزيز علي، حسين طقطق واسماعيل شرادي.

"نلعب لنوصل رسائل"

قال أبو جزر، إبن مدينة غزة "نحن نلعب لنوصل رسائل عبر كرة القدم، فهي من الأمور القليلة التي تفرح الناس في غزة وفي كافة المحافظات الفلسطينية".

وأضاف المدرب الذي تقطن والدته في خيمة مؤقتة في غزة "المواجهة أمام ليبيا كانت من أصعب مباريات الملحق، فالمنتخب الليبي متطور جدا وقدم مباريات كبيرة في تصفيات كأس إفريقيا وكأس العالم".

قبل انتهاء المباراة والاحتكام لركلات الترجيح، أشرك المدرب السنغالي للمنتخب الليبي أليو سيسيه الحارس المخضرم مراد الوحيشي الذي تصدى لركلة ميلاد تيراميني، فيما تألق الحارس الفلسطيني رامي حمادة بتصديه لتسديدتي علي يوسف ومروان الهبيشي.

وبهذا التأهل، ضمِن "الفدائي" تواجده في المجموعة الأولى التي تضمه إلى تونس وسوريا التي فازت على جنوب السودان بهدفين نظيفين سجلهما محمد الحلاق (52) ومحمود المواس (59).

"تأهل فلسطين يمنح كأس العرب طعما مختلفا"

وأهدى حمادة الفوز إلى أهل غزة "الذين يعانون من ظروف صعبة جدا ويعيشون في الخيم".

وقال حمادة لوكالة فرانس برس إن "التأهل تحقق بفضل إلهام الناس في غزة.. ونحن فخورون جدا بذلك".

ورأى حمادة (31 عاما) أن "تأهل فلسطين يمنح كأس العرب طعما مختلفا. من دون فلسطين، البطولة فيها نقص".

وتابع "نحن فخورون بملاقاة منتخبات كبيرة في الدور الأول مثل قطر وتونس وسوريا".

وعن تصديه لركلتي ترجيح قال حمادة "الحمد لله حافظت على الانضباط النفسي والثبات الانفعالي أثناء ركلات الترجيح... وكنت مدركا اننا سنحقق الفوز ونتأهل".

جاء الشوط الأول خجولا من الطرفين مع أفضلية للمنتخب الفلسطيني الذي دفع مدربه بالرباعي عدي الدباغ، مصطفى زيدان، تامر صيام، وميلاد تيرمانيني اللذين شاركا قبل 48 ساعة مع الشمال في الدوري القطري.

وبدا واضحاً إصرار "الفدائي" على قطع تأشيرة النهائيات، فارضا حصارا على نظيره الليبي الذي تولى نجمه علي يوسف، المتحامل على إصابته، إبطال معظك المحاولات التي كان أخطرها تسديدة مصطفى زيدان بجوار القائم (42) تبعها رد ليبي بعد انفراد فاضل سلامة الذي سدد زاحفة بيمناه جاورت القائم الأيمن للحارس رامي حمادة.

في الشوط الثاني تناوب المنتخبان على الاندفاع هجوما، وكانت أخطر الفرص الفلسطينية تسديدة حامد حمدان أنقذها صبيحي الضاوي برأسه (76)، قبل أن يرد "فرسان المتوسط" بهجمة خطرة صنعها عز الدين المريمي الذي تلاعب بالدفاع الفلسطيني وقدم تمريرة مقشرة سددها محمود الشلوي بجوار القائم (82)، ليحتكم المنتخبان بعدها إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الفلسطيني.

ثنائية لكل من الكويت وسوريا

وعلى استاد جاسم بن حمد بنادي السد، فازت الكويت على موريتانيا بهدفين سجلهما محمد دحام بكرة رأسية (7)، ونوح محمد (23 خطأ في مرمى فريقه).

وستلعب الكويت التي لم تشارك في النسخة الماضية، في المجموعة الثالثة التي تضم مصر والأردن والإمارات.

وفرضت الكويت بداية قوية عبر هجوم ضاغط، فيما لم يكن المنتخب الموريتاني قادرا على الوصول إلى شباك الحارس الكويتي خالد الرشيدي إلا في مرات معدودة، أخطرها الانفراد الصريح الذي أهدره المهاجم مامادو سي بعد تصد مميز للحارس الرشيدي.

وفي الشوط الثاني، كاد الأزرق يعزز تقدمه عن طريق يوسف ناصر ومحمد دحام، إلا ان التسرع في استغلال الفرص وتألق حارس موريتانيا أبو بكر ديوب حالا دون ذلك.

وتُحسم الثلاثاء والأربعاء هوية المنتخبات السبعة المتأهلة عبر التصفيات إلى البطولة التي تستضيفها قطر للمرة الثانية تواليا بين 1 و18 كانون الأول/ديسمبر.

وتستضيف الدولة الخليجية التي احتضنت المونديال الأخير عام 2022، سبع مباريات للمنتخبات الـ14 الأدنى تصنيفا، على مدى يومين، وينضم الفائزون إلى تسعة منتخبات تأهلت تلقائيا.

وكانت قطر استضافت نسخة 2021 كبروفة لأول مونديال يقام في الشرق الأوسط، وأحرز لقبها منتخب الجزائر الرديف على حساب تونس 2 0 بعد التمديد.

ويلعب الفائز من مواجهتي عمان مع الصومال، وجزر القمر مع اليمن في المجموعة الثانية مع المغرب والسعودية.