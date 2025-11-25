لشبونة : سيتمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من خوض المباريات الافتتاحية لمنتخب بلاده في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما علّق الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عقوبته، عقب تلقيه بطاقة حمراء.

وطُرد رونالدو (40 عاما) في الجولة ما قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال خلال خسارة البرتغال أمام إيرلندا 0 2 هذا الشهر، بعدما ضرب دارا أوشيا بكوعه، في أول طرد للمهاجم مع منتخب بلاده بعد 226 مباراة دولية.

وأوقف "فيفا" رونالدو لثلاث مباريات، سيتم تعليق اثنتين منها، في حين غاب عن الجولة الأخيرة التي اكتسح فيها منتخب البرتغال ضيفه الأرميني 9 1 وحجز بطاقته إلى النهائيات.

وقال الاتحاد الدولي في بيان "وفقا للمادة 27 من القانون التأديبي لفيفا، عُلّق تنفيذ المباراتين المتبقيتين تحت فترة اختبار مدتها عام واحد".

وأضاف "في حال ارتكب كريستيانو رونالدو مخالفة أخرى ذات طبيعة وخطورة مماثلة خلال فترة الاختبار، فسيُعتبر تعليق العقوبة الوارد في القرار التأديبي ملغى تلقائيا، ويجب تنفيذ المتبقيتين فورا في المباريات الرسمية المقبلة (للبرتغال)".

ويستهدف رونالدو، أفضل هدّاف دولي بـ143 هدفا، المشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نسختها الـ23، للمرة السادسة في مسيرته.

ويأمل مهاجم النصر السعودي الذي لعب سابقا لمانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، التتويج باللقب لأول مرة، بعدما رفع كأس أوروبا عام 2016.

وكان رونالدو حضر مأدبة عشاء في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال إن ابنه بارون "من كبار مشجعي" البرتغالي.