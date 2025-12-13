إيلاف من الدوحة: على الرغم من تحقيق منتخب النشامى الأردني فوزاً مهما على أسود الرافدين العراقي بهدف نظيف في ربع نهائي كأس العرب، إلا أن إصابة نجم وهداف الأردن وأكثر نجومه تأثيراً يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي ألقى بظلال الحزن على الجماهير الأردنية.

إصابة النعيمات تهدد مشاركته في مونديال 2026 الصيف المقبل، كما تهدد انتقاله للنادي الأهلي المصري الذي دخل في مفاوضات مع النجم الأردني لضمه إلى صفوفه.

وكتب الاتحاد الأردني في تقريره على موقعه الرسمي أن "الفحوصات الطبية والصور الشعاعية التي خضع لها اللاعب يزن النعيمات عقب انتهاء اللقاء، أظهرت تعرضه لقطع بالرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى".

وأصيب النعيمات في الدقيقة السابعة وتحامل على نفسه وعاد إلى الميدان بعدما تلقى العلاج خارجه لكنه اضطر إلى ترك مكانه لعودة الفاخوري في الدقيقة 13 بعدما شعر بآلام عقب ارتقائه خلال وقوفه في الحائط البشري إثر ركلة حرة للعراق، وخرج من الملعب على نقالة.

وتشكل إصابة النعيمات الذي خاض 70 مباراة دولية سجل خلالها 26 هدفا، ضربة موجعة لمنتخب "النشامى" كونها ستبعده عن الملاعب فترة طويلة في وقت سيشارك فيه الأردن في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه حيث أوقعته القرعة في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين حاملة اللقب والجزائر والنمسا.

وبدا التأثر واضحا على المدرب المغربي للأردن جمال السلامي عقب الفوز على العراق (1-0) وبلوغه نصف النهائي.

وقال السلامي: "إنها ليست دموع الفرحة بالتأهل، إنها دموع فوز بلا طعم" في إشارة إلى الإصابة المبكرة للمهاجم النعيمات الذي يدافع عن ألوان فريق العربي القطري.

وأضاف السلامي في مؤتمر صحافي "خلقت (الإصابة) توترا كبيرا في صفوف النشامى وفقدنا قيمته في المباراة". وحظي النعيمات في الآونة الأخيرة باهتمام الأهلي بطل الدوري المصري بخدماته.

جدير بالذكر أن منتخب الأردن ضرب موعدا في نصف نهائي كأس العرب مع السعودية الإثنين المقبل، كما يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الإماراتي في نفس الدور.

مدة غياب اللاعب المصاب بقطع في الرباط الصليبي

تطلب العودة إلى لعب كرة القدم بعد قطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي (ACL) وعملية إعادة بنائه، فترة علاج وإعادة تأهيل تتراوح عادةً بين 6 إلى 12 شهرًا. يوصي العديد من الخبراء بمدة لا تقل عن 9 أشهر لتقليل خطر الإصابة مرة أخرى، ويُعد العلاج الجراحي ضروريًا غالبًا للاعبي كرة القدم لاستعادة ثبات الركبة ووظيفتها الطبيعية.

وتعتمد مدة الشفاء بشكل كبير على الالتزام ببرنامج العلاج الطبيعي التأهيلي، والذي يمر بعدة مراحل:

- فترة ما بعد الجراحة مباشرةً: يبدأ المريض عادةً في تحريك الركبة بشكل تدريجي خلال الـ 24 ساعة الأولى، وقد يحتاج إلى استخدام العكازات لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أسابيع.

- إعادة التأهيل المبكرة (الأسابيع 2-6): تهدف هذه المرحلة إلى استعادة نطاق الحركة الطبيعي للركبة وتقوية العضلات المحيطة تدريجياً تحت إشراف معالج طبيعي متخصص.

- العودة للأنشطة الرياضية: يمكن لمعظم الرياضيين العودة إلى ممارسة الرياضات التي تتطلب تغييرات مفاجئة في الاتجاه، مثل كرة القدم، بعد فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر من إعادة التأهيل المكثف.

- التعافي التام والعودة للملاعب: قد تمتد فترة التعافي التام إلى 9 أشهر أو 12 شهرًا أو أكثر قبل العودة للمنافسات بنفس مستوى ما قبل الإصابة، خاصة في الرياضات الاحترافية. تشير الدراسات إلى أن اللاعبين الذين يعودون بعد ستة أشهر يكونون أكثر عرضة لتكرار الإصابة.