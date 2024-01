إيلاف من دبي: الحياة الحقيقية ليست مرتبة أو مُرضية مثل الخيال. الأخيار لا ينتصرون دائمًا، والأشرار لا يحصلون دائمًا على ما يستحقون، والشخصية الصغيرة الجريئة التي لم يعتقد أحد أنها ستحقق أي شيء لا تنتهي في النهاية بالفوز لمجرد أننا نريده أن يفوز.

قد يصبح فولوديمير زيلينسكي بطلاً هائلاً في فيلم هوليوودي، فيكون المواطن العادي الذي ينقذ الأمة. إذا كانت حرب روسيا ضد أوكرانيا بمثابة فيلم ناجح، فإن الفيلم الثامن سيشهد سقوط شبه جزيرة القرم في أيدي القوات المسلحة الأوكرانية المنتصرة، وطرد بوتين من منصبه بسبب انتفاضة ديمقراطية، وعودة زيلينسكي إلى الكوميديا التلفزيونية.

أدى دوره

هذا ممكن،كما يقول سامون شوستر في كتابه "رجل استعراضي: داخل غزو هز العالم وجعل فولوديمير زيلينسكي زعيماً" The Showman: Inside the Invasion Shook the World and Made a Leader of Volodymyr Zelensky (منشورات ويليام كولينز، 22 جنيهًا). لكن ينبغي لنا ألا ننسى جودة أداء زيلينسكي دوره. إنه طبيعي ومهذب وبدون ادعاء، ولم ينس أبدًا من أين أتى: الكوميديا التلفزيونية والمسلسلات. عندما يطلق سايمون شوستر على هذه السيرة الذاتية الحاسمة والمدروسة بعمق والثاقبة اسم "الرجل الاستعراضي" فهو على حق تمامًا.

كممثل محترف، يبدو أن زيلينسكي يسأل نفسه دائمًا: "ماذا سيفعل القائد الحقيقي في منصبي؟" إنه يجعله إنسانًا حقيقيًا. شوستر كاتب سيرة صادق وصريح، ومجهز تمامًا لهذا المنصب. أي شخص يريد أن يعرف ما يفعله زيلينسكي وإدارته ويفكر فيه، يقرأ مجلة تايم، وهذا بفضل شوستر. وحتى قبل أن يبدأ أتباع بوتين بالصراخ بأن أوكرانيا نازية جديدة على شاشة التلفزيون الروسي، كان شوستر يكتب عن الميول الهتلرية للواء آزوف. كتب بشكل لاذع عن الفساد الذي استشرى في أوكرانيا ما بعد الاتحاد السوفياتي، وكان صادقا تماما بشأن الطريقة التي تعامل بها زيلينسكي مع فكرة قمع المعارضة السياسية. ومع ذلك، لا يزال رجال ونساء الرئيس يثقون به.

الموقف أضعف

شوستر بارع بشكل خاص في وصف شجاعة زيلينسكي في البقاء في كييف مع عائلته في صباح غزو الجيش الروسي وفشل الهجوم الأولي. منذ ذلك الحين، كان هناك تنافس كبير بين الأعداد الروسية وأسلحة حلف شمال الأطلسي والعناد الأوكراني. ومع اتساع ظل ترامب واختيار الجمهوريين الأميركيين تجاهل التهديد الذي يشكله بوتين، تحول ميزان الحرب ضد أوكرانيا. ونتيجة لذلك، أصبح موقف زيلينسكي السياسي أضعف.

مفترض أنه سيقى المبدع الدائم. أحد المقاطع الشد إثارة للاهتمام في الكتاب هو اقتباس شوستر مقابلة أجراها زيلينسكي مع مراسل ألماني بعد أن شاهد صورًا مروعة لمدنيين أوكرانيين قتلى. زار زيلينسكي بلدة بوتشا، خارج كييف، والتي استولى عليها رجال بوتين في بداية الغزو؛ لقد أعدموا السكان عشوائياً وعذبوا العشرات بطريقة وحشية. مع ذلك، لم يعرب زيلينسكي في مقابلته عن أي كراهية تجاه بوتين نفسه، وكان الأمر كما لو أن زيلينسكي متمسك بوهم حمله معه إلى الرئاسة. وبدا أنه يعتقد أنه إذا تمكن من اصطحاب بوتين في جولة في بوتشا، وإذا تمكن من إحضاره إلى حافة تلك الحفرة في باحة الكنيسة والسماح له بإلقاء نظرة على الجثث، فقد تتوقف الحرب.

وعندما تنتهي هذه الحرب، ستكون النتيجة سلاماً غاضباً، وسوف تتمسك روسيا بأغلب الأراضي التي استولت عليها، وسوف يتمكن بوتن من استخدام أراضيها الأوكرانية لإثارة المشاكل ضد كييف كلما احتاج إلى ذلك. وزيلينسكي؟ لا يحتاج إلى الشهرة والإعجاب. يقول لشوستر إن إخراج أوكرانيا من ظل روسيا الإمبراطوري هو عمل حياته، وقد نجح في هذا بالتأكيد.

المصدر: "غارديان"