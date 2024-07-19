إيلاف من الكويت: صدر حديثاً عن دار جداول كتاب "الفريسني والمجيلسي" للباحث حمد الحمد، الذي يقدم من خلاله دراسة جديدة عن نوع من فنون الغناء الشعبي في الكويت، وهو الفريسني والمجيلسي، الذي يتميز بأدائه من دون موسيقى ويُغنى في السمر وحفلات الفرح والزواج.



الباحث حمد الحمد الباحث حمد الحمد

يهدف الكتاب إلى توثيق هذه الأشعار، حيث مرت أكثر من نصف قرن على بعضها، ونُشر بعضها في دواوين قديمة ونادرة، ولم تُنشر بعد ذلك، مما أدى إلى نسيان المتلقين لمؤلفيها. تُبث هذه الأشعار يومياً عبر الإذاعات وتُغنى في الأفراح داخل الكويت وخارجها دون ذكر لأصحابها، وفي أحيان أخرى تُنسَب لأشخاص آخرين.



غلاف كتاب "الفريسني والمجيلسي" غلاف كتاب "الفريسني والمجيلسي"

يسعى الكتاب إلى إعادة الاعتبار للشعراء الراحلين وتوثيق أعمالهم ليكون مرجعاً لمحبي الشعر الشعبي. تتركز أغلب قصائد هذا الفن على المواضيع الوجدانية والغزلية. وقد خصص الحمد فصلين لفرسان هذا الفن، الشاعرين الراحلين عبدالله الحبيتر ومطلق النهار المطيري، تقديراً لنشاطهما الغزير في أداء هذا النوع من الفن.

يتميز الفصل السادس من الكتاب بتقنية "باقة الباركود"، التي تتيح للقارئ تسليط كاميرا هاتفه النقال على الباركود للاستماع إلى الأغاني بالصوت والصورة.