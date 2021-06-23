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مطار بن غوريون (اسرائيل): حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الثلاثاء من "تفش جديد" لفيروس كورونا بعد ازدياد عدد الإصابات اليومية المسجلة، وحث الإسرائيليين على إلغاء السفر وإعطاء اللقاح لأطفالهم تفاديا لتسارع العدوى.

وقال بينيت متحدثا من مطار بن غوريون قرب تل أبيب حيث أعلن توسيع نقاط فحص الفيروس "هدفنا إنهاء ذلك، نريد صب دلو ماء على النار حين تكون النيران صغيرة".

وأضاف رئيس الوزراء الذي أطاح الأسبوع الماضي ببنيامين نتانياهو إنه سيعيد عقد "مجلس كورونا" للتعامل مع هذه الزيادة "كما لو كنا نواجه تفشيا جديدا".

وسجلت إسرائيل أكثر من 840 ألف إصابة بينها 6428 وفاة منذ اكتشاف أول إصابة في شباط/فبراير العام الماضي.

والإثنين، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية 125 إصابة جديدة بالفيروس وهو أكبر عدد للحالات اليومية المسجلة منذ نيسان/أبريل 2021.

بؤرة تفش للوباء

وقال بينيت إن الارتفاع الأخير في عدد الإصابات مرده إلى نسخة الفيروس المتحورة "دلتا"، مرجحا أن يكون الخارج مصدر هذه الزيادة.

ويأتي هذا القرار في وقت أعلن عن بؤرة تفش للوباء في بلدة بنيامينا شمال تل أبيب أدت إلى وضع 1,065 شخصا في الحجر الصحي.

وتعتبر هذه النسبة عالية مقارنة بعدد سكان البلدة البالغ 16 ألف نسمة.

وكانت إسرائيل قد بدأت نهاية العام الماضي حملة تطعيم طموحة بعد إبرامها صفقة مع العملاق الأميركي "فايزر".

وحصل أكثر من 55 في المئة من سكان إسرائيل، حوالى 5,1 ملايين شخص، على جرعتي اللقاح اللازمتين.

وحث رئيس الوزراء السكان على إعطاء أطفالهم اللقاح كما دعا من تزيد أعمارهم على 12 عاما إلى الحصول عليه في "أسرع وقت ممكن".

وألغت إسرائيل منتصف الشهر الجاري شرط وضع الكمامة الواقية في الأماكن العامة المغلقة.

من جهة ثانية، ناشد بينيت الإسرائيليين عدم السفر إلى الخارج وقال "من ليس مضطرا للسفر إلى الخارج، من فضلك لا تسافر".

وتمنع إسرائيل غير المواطنين من دخولها باستثناء من لديهم دواع مهنية أو عائلية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إخضاع جميع الواصلين إلى المطارات لاختبار كشف الفيروس وذلك بعد أن خففت السلطات القيود لمن حصلوا على اللقاح.

وأعلن وزير الصحة نيتسان هوروفيتش توسيع نقاط الفحص في مطار بن غوريون.

وقال الوزير "نحتاج إلى مراقبة الدخول إلى إسرائيل عن كثب للحفاظ على الحياة الطبيعية في إسرائيل" مشيرا إلى "تكثيف الفحوص في المطار".