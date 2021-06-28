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نيويورك: أعلنت الشرطة أن حادث إطلاق النار في ساحة تايمز سكوير في نيويورك الأحد أدى إلى إصابة أحد المارة في الـ21 من العمر، في آخر حادث من هذا النوع في هذه المدينة.

وأُصيب الشاب برصاصة طائشة في الظهر أثناء عودته مع أسرته إلى فندق ماريوت ماركي في برودواي قرابة الساعة 5,15 (22,15 ت غ) وفق ما صرح متحدث باسم شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس.

وأضاف كان الشاب "الهدف غير المقصود في خلاف بين رجلين".

وتابع أن الرجل الذي قالت وسائل الإعلام المحلية إنه كان في زيارة من شمال ولاية نيويورك، نُقل إلى المستشفى وحياته ليست في خطر. وأوضح أن الشرطة فتحت تحقيقا ولم يتم توقيف أي شخص.

ويأتي الحادث بعد عملية إطلاق نار في تايمز سكوير في أيار/مايو ما أدى إلى إصابة فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات وامرأتين. وتم القبض على المشتبه به في وقت لاحق في فلوريدا.

وجاء حادث إطلاق النار بالتزامن مع عودة النشاط إلى جادة برودواي بعد تدابير العزل الناجمة عن الجائحة التي أدت إلى اغلاق جميع المسارح في آذار/مارس 2020.

وكان المغني بروس سبرينغستين أول فنان يحيي حفلا موسيقيا مساء السبت في برودواي أمام الجمهور منذ العام الماضي.

وزادت عمليات إطلاق النار والجرائم في نيويورك منذ تفشي فيروس كورونا، وشكلت السلامة العامة العنوان الرئيسي خلال الحملة الأخيرة لرئاسة البلدية.