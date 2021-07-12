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تل ابيب: بدأت إسرائيل الإثنين إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر-بايونتيك للمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مجدداً.

وسيسمح وبشكل فوري بحصول المرضى الذين خضعوا لعمليات زراعة قلب ورئة وكلى وبعض مرضى السرطان، على الجرعة.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية أن "عدة أدلة أشارت إلى غياب الاستجابة الكافية لمن يعانون من ضعف في المناعة، للأجسام المضادة بعد الحصول على جرعتين من اللقاحات".

وبحسب البيان فإن هذا القرار جاء بعد ارتفاع الحصيلة اليومية للإصابات.

ونجحت إسرائيل التي خاضت حملة تطعيم طموحة بدأتها في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي في خفض عدد الإصابات اليومية المؤكدة، قبل أن تبدأ بالعودة إلى الارتفاع مع انتشار المتحورة دلتا التي اكتشفت في الهند في نيسان/أبريل الماضي.

وشهدت الدولة العبرية مؤخرا تسارعا في انتقال العدوى وتسجيل عدة مئات من الإصابات يوميا.

وحصل أكثر من 85 في المئة من السكان البالغين على جرعتي اللقاح، ودفع ذلك بالسلطات إلى إزالة جميع الإجراءات الوقائية والقيود التي كانت قد فرضتها لاحتواء الوباء.