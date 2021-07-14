قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



الرباط: أعلن المغرب إرسال مساعدات طبية عاجلة لتونس لمواجهة جائحة كوفيد-19 مكونة من مئة سرير إنعاش ومئة جهاز تنفس، وفق ما أفادت وزارة الخارجية في بيان.

وقال البيان الذي صدر ليل الثلاثاء إن هذه المساعدات تضم أيضا مولدين للأوكسجين بسعة 33 م / ساعة لكل منهما، مشيرا إلى أنه سيتم نقلها عبر طائرات تابعة للقوات المسلحة الملكية.

يأتي هذا القرار "إثر تدهور الوضع الوبائي ... في هذا البلد المغاربي الشقيق"، كما أضاف المصدر.

وتعاني المستشفيات التونسية من الاكتظاظ بسبب ارتفاع أعداد المرضى وانتشار الوباء بشكل غير مسبوق في البلاد، خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن ممثل منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن تونس تسجل عدد وفيات هو "الأعلى" في المنطقة العربية والقارة الإفريقية وتمر "بوضع صعب".