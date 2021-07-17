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إيلاف من موسكو: قال الرئيس السابق لهيئة الرقابة الصحية في روسيا، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما للتعليم والعلوم، غينادي أونيشينكو، إنه من المستحيل إثبات الأصل الاصطناعي لفيروس "كورونا" بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أونيشينكو بأنه "لا توجد الآن أداة تُلزم الدول بتقديم معلومات حول ما يحدث في المختبرات، لهذا فإن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لم يستبعد نسخة الأصل الاصطناعي لفيروس كورونا"، بحسب تقرير نشره موقع "سبوتنيك" الروسي بنسخته العربية.

وقال أونيشينكو: "إنه من المستحيل إثبات ذلك، نظرًا لأن اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية لا تعمل، وأن الأمريكيين استخدموا حق النقض ضد هذه المعاهدة وانسحبوا منها، (يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من جانب واحد من المفاوضات لتطوير بروتوكول ملزم لاتفاقية الأسلحة البيولوجية).

أضاف: "لذلك يجب أن يقوم الأميركيون بلوم أنفسهم، فهم يزعمون بأن الصينيين صنعوا فيروسًا اصطناعيًا، لكن هذا لا يمكن إثباته اليوم، لأنه لا توجد أداة دولية تلزم الأطراف بتقديم جميع المعلومات".

تابع أونيشينكو: "بالإضافة إلى ذلك فإن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ليس خبيرًا في هذا المجال للإدلاء بمثل هذه التصريحات".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غيبريسوس، قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن أن المنظمة تستعد للمرحلة الثانية من دراسة أصل فيروس "كورونا" وتتوقع الشفافية من سلطات جمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى واجهت بعض المشاكل.

ودعا غيبريسوس إلى "الوصول إلى البيانات وخاصة البيانات الخاصة ببداية الجائحة، ولم يستبعد أن يكون انتشار الفيروس التاجي نتيجة "حالة طوارئ في المختبر".

إلى ذلك، نقلت وكالة "شينخوا" مقالا نُشر في مجلة "ساينس تشاينا لايف ساينسز" رفض فيه علماء صينيون، من بينهم تشونغ آي وو، أستاذ علم الأحياء في جامعة سون يات سن الصينية، نظرية تسرب كوفيد-19 من مختبر.

وأكد العلماء الصينيون أنه من غير المحتمل أن يكون فيروس كورونا المستجد من صنع الإنسان، قائلين إنه "بالمقارنة مع سارس-كوف المكتشف في عام 2003، فإن فيروس كورونا المستجد يتكيف بشكل جيد للغاية مع البشر، ولا بد أن يكون تحوله التكيفي من مضيف حيواني إلى البشر كان أكثر شمولا".

وتابع المقال: "لا يمكن أن يحدث مثل هذا التحول التكيفي إلا قبل ظهور الوباء الحالي وبمساعدة الاختيار التدريجي، لذلك لا يمكن أن يكون كورونا قد تطور في سوق للحيوانات بل وأقل احتمالا أن يكون قد تطور في مختبر".

وأشار المقال إلى أن "المناقشات حول أصل كورونا يجب أن تأخذ في الاعتبار العملية الطويلة للتحول التكيفي".

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