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واشنطن: حذّرت "منظمة الصحة للبلدان الأميركية" من أنّ كوبا تشهد "ارتفاعًا دراماتيكيًا" في إصابات كورونا في العديد من مقاطعاتها حيث تتفشّى المتحوّرة دلتا الشديدة العدوى.

وقالت مديرة منظمة الصحة للبلدان الأميركية كاريسا إتيان خلال مؤتمر صحافي أنّ "أعداد الإصابات والوفيات بكوفيد-19 آخذة في الارتفاع في كوبا حيث تسجّل العديد من المقاطعات ارتفاعًا دراماتيكيًا في الإصابات".

وأضافت مديرة هذه الوكالة الإقليمية التابعة لمنظمة الصحّة العالمية أنّ الوضع "دقيق بشكل خاص" في منطقة ماتانزاس السياحية.

ارتفاع الإصابات

من جهته قال سيرو أوغارتي، رئيس الحالات الطارئة في منظمة الصحة للبلدان الأميركية، أنّ كوبا البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة سجّلت هذا الأسبوع عددًا قياسيًا من الإصابات منذ ظهر الفيروس في الجزيرة في آذار/مارس 2020.

وأضاف أنّ كوبا سجّلت هذا الأسبوع "أكثر من 43 ألف إصابة، أي بزيادة بنسبة 21% (مقارنة بالأسبوع السابق)، وبمعدّل 6199 إصابة جديدة يوميًا"، مشيرًا إلى أنّ المتحورة دلتا تتفشّى "في مقاطعات عدّة".

ورفض أوغارتي الربط بين هذه الزيادة والاحتجاجات الشعبية التي هزّت الجزيرة يومي 11 و12 تمّوز/يوليو الجاري، مؤكّدًا أنّ "عدد الإصابات في كوبا كان آخذًا في الارتفاع قبل الاحتجاجات الأخيرة".

لقاحات خاصة

ولم تنضمّ كوبا إلى برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات على الدول الفقيرة الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية وتديره في أميركا اللاتينية منظمة الصحة للبلدان الأميركية.

لكنّ كوبا طوّرت لقاحاتها الخاصة بكوفيد وأطلقت في منتصف أيار/مايو برنامجًا وطنيًا للتحصين باستخدام اثنين من هذه اللقاحات.

وحتّى 11 تمّوز/يوليو، تمّ تطعيم 3.3 مليون شخصاً، أي "30% من السكّان، وهو مستوى لا يزال منخفضًا"، وفقا لأوغارتي.

وتأمل السلطات الكوبية تطعيم 70% من السكان بحلول آب/أغسطس.

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