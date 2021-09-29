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قسنطينة (الجزائر): بدأت الجزائر الأربعاء إنتاج جرعات من لقاح كورونافاك المضاد لفيروس كورونا محليا، بالتعاون مع شركة سينوفاك، وذلك في مدينة فسنطينة وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وقال رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان لدى إشرافه على الانطلاق الرسمي للإنتاج في مصنع تابع لمجمع صيدال بقسنطينة (شرق) إن إنتاج هذا اللقاح يمثل "البذرة الأولى للجزائر الجديدة".

وشدد على أن "الجزائر سوف تمضي في مثل هذه الإنجازات مع مجمعات أخرى مثل صيدال الذي تمكنت إطاراته من التحكم في المجالين التكنولوجي و البيوتكنولوجي المعقدين"، وفق تصريحات أورتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لهذا المصنع ثمانية ملايين جرعة في الشهر، ويمكن مضاعفتها عند الحاجة.

وكان وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن حامد أشار الإثنين إلى أن بلاده تعتزم الانخراط في تصدير هذا اللقاح إلى إفريقيا.

وبعدما شهدت طفرة في الإصابات، تسجّل الجزائر البالغ عدد سكانها نحو 44 مليون نسمة منذ أسابيع انحسارا للجائحة.

وأعلنت السلطات في أيلول/سبتمبر إطلاق حملة كبرى ترمي إلى تلقيح 70 بالمئة من السكان بحلول العام 2021.