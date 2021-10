ليوبليانا: قرّرت سلوفينيا في إجراء احترازي تعليق استخدام لقاح يانسن المضادّ لكوفيد-19 والذي تنتجه شركة الأدوية الأميركية "جونسون آند جونسون"، وذلك إثر وفاة شابة تبلغ من العمر 20 عاماً بعيد أيام من تلقّيها هذا اللّقاح.

وقال وزير الصحّة السلوفيني يانيز بوكلوكار للصحافيين في العاصمة ليوبليانا "لقد قرّرنا أن نتوقّف مؤقّتاً ريثما تتّضح كلّ التفاصيل المتعلّقة بهذه الحالة".

بدورها قالت بوجانا بيوفيتش، رئيسة مجموعة الخبراء التي تقدّم المشورة للحكومة بشأن مكافحة جائحة كوفيد-19، إنّه "قد تكون هناك صلة غير مرغوب بها بين الوفاة والتطعيم".

وكانت وسائل إعلام سلوفينية أفادت بأنّ شابة تبلغ من العمر 20 عاماً نقلت إلى المستشفى الإثنين بحالة خطرة بعد بضعة أيام من تلقّيها لقاح "جونسون آند جونسون" الأحادي الجرعة.

وتوفّيت الشابة ليل الثلاثاء-الأربعاء من جرّاء إصابتها بنزيف في المخّ وجلطات دموية.

20 yrs old student #Katja died today in #Ljubljana #Slovenia officially confirmed vaccine stroke. #Father spoke @ #protest : "My Katja is gone. She is not just a number." #Heartbreak pic.twitter.com/Mni0i9wHlP

وسبق أن سُجّلت حالة وفاة واحدة متّصلة بهذا اللّقاح في سلوفينيا حيث يدخل التطعيم الإجباري للموظّفين حيّز التنفيذ الجمعة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، في إجراء دفع عدداً متزايداً من السكّان لتلقّي أحد اللّقاحات المعتمدة في البلاد ضدّ كوفيد-19.

وسلوفينيا بلد أوروبي صغير يبلغ عدد سكّانه مليوني نسمة، 47% منهم باتوا محصّنين ضدّ كوفيد-19 (مقابل 64% في الإتحاد الأوروبي كمعدّل وسطي).

Thousands of people in Ljubljana, Slovenia block main roads to protest against the COVID-19 health pass.



The health pass is mandatory in order to work, access a gas station, shopping centres, and health services except for emergency care. pic.twitter.com/SAVBPYYdGL