على غرار كورونا.. ظهور طفرات جديدة من الملاريا

وأظهر بحث أجراه المعهد الإثيوبي للصحة العامة أنّ حوالى 10 بالمئة من حالات الملاريا يتم إغفالها بسبب طفرة جديدة تعجز الاختبارات التشخيصية السريعة (RDT) على اكتشافها، الأمر الذي يعزّز من قدرة المرض على الإنتشار.

وقال سينديو فيليك، خبير في المعهد الإثيوبي، إنّ "الطفرة الجديدة قادرة على الإختباء بشكل كبير، حيث تظهر نتائج الفحص سلبية بالكامل"، معتبرًا أنّ ذلك "ما يزيد من خطورتها" على الصحة العامة في البلاد.

وكذلك أكّد جوناثان بار، الباحث في الأمراض المعدية بجامعة نورث كارولينا، أنّ "النتائج الكاذبة أو غير الصحيحة أدّت إلى تشخيص خاطئ ووفيات لم يكن يعلم سببها"، معتبرًا أنّ هذه الطفرة من شأنها التذكير بـ"خطورة الملاريا وبأنّ مسبّباتها لا تزال موجودة ويجب العمل على مواجهتها".

وتوصّل البحث إلى هذه النتيجة بعد دراسة عيّنات الدم لأكثر من 12500 مريض على طول الحدود الإثيوبية مع إريتريا والسودان.

Sneaky Mutations Are Helping Malaria to Avoid Detection And Spread in The Body https://t.co/2U35eeTHGE