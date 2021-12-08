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باريس: أعلن المختبر الفرنسي النمساوي فالنيفا الأربعاء إبرام اتفاق شراء مسبق مع البحرين لتزويدها بمليون جرعة من لقاحه المرشح ضد كوفيد-19.

ويمتد الاتفاق لعامين، ولم يتم الإعلان عن قيمته.

أعلن فالنيفا مطلع تشرين الثاني/نوفمبر عن اتفاق مع المفوضية الأوروبية لتوفير ما يصل إلى 60 مليون جرعة بحلول عام 2023، وهو خبر سار للمختبر الذي تعرض لنكسة في أيلول/سبتمبر بإنهاء الحكومة البريطانية عقدا حول 100 مليون جرعة، كان يمثل الطلبية الوحيدة التي تلقاها حتى ذلك الوقت.

وقال مختبر فالنيفا الأربعاء إنه "بدأ يقدم تدريجيا ملف طلب ترخيص التسويق الأولي إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين".

ونقل البيان الصحافي للمختبر عن مديره العام فرانك غريمو إنه "رهنا بالحصول على ترخيص تسويق، يمكننا بدء عمليات التسليم في الربع الأول من عام 2022".

تأثير إيجابي

وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية "سيتمكن المواطنون والمقيمون في البحرين من الاختيار من بين مجموعة متنوعة من اللقاحات، ما سيكون له تأثير إيجابي على زيادة معدلات التطعيم، وقد أصبح الآن 93% من السكان المؤهلين مطعمين بالكامل في المملكة".

وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية في مطلع كانون الأول/ديسمبر عن إطلاق مراجعة سريعة للقاح فالنيفا الذي يستخدم تكنولوجيا تقليدية أكثر من اللقاحات المرخصة حتى الآن في الاتحاد الأوروبي.