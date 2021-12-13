قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: مؤكد أن "داربا" هي أروع هيئة حكومية في أميركا. إنها وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة. وبالنسبة إلى أولئك الذين لا يعرفون، إنها الوكالة التي اخترعت الإنترنت وفأرة الكمبيوتر والتكنولوجيا اللاسلكية والمركبات غير المأهولة في أعماق البحار والطائرات الشبحية ونظام تحديد المواقع العالمي والأطراف الصناعية الروبوتية، ومئات الأشياء الأخرى التي حولت الخيال العلمي إلى حقيقة.

العديد ممن عملوا في "داربا" منذ أسسها دوايت أيزنهاور في عام 1958 لمواجهة الإطلاق الروسي لمركبة سبوتنيك، يستعيدون أيام الحرب الباردة. من هؤلاء، مولي جان، عالمة نبات ومستشارة مخاطر زراعية وأستاذة في الهندسة الزراعية في جامعة ويسكونسن وواحدة من أحدث 12 مديرًا للبرامج في مكتب علوم الدفاع في داربا، وصاحبة مشروع إعادة اختراع صنع الطعام.

يتمثل التحدي الذي يواجهه مشروع مولي جان، والذي يمتد أربع سنوات ويطلق عليه اسم "Cornucopia"، في إنشاء نظام غذائي عالمي جديد يتناسب بشكل وثيق مع الاحتياجات البشرية أكثر من النظام الموجود لدينا حاليًا. فهل يمكن تحويل نموذجنا الغذائي بالكامل بطرق يمكن أن تضمن الأمن القومي، وتقلل من استخدام الطاقة وتنتج نظامًا أكثر صحة؟ وهل يمكن الكون غير المكتشف نسبيًا من الميكروبات والبكتيريا والفطريات إنتاج العناصر الغذائية في غضون ساعات أو أيام - أسرع كثيراً مما يتطلبه الأمر لزراعة المحاصيل في الحقل؟ تجيب جان: نعم، هذا ممكن في الواقع، ويتم بعضه بالفعل في معامل عدة حول العالم.

تسأل جان: "لكن، ماذا لو استطعت أن تأخذ هذا المفهوم المتمثل في صنع الطعام من الميكروبات واستخدامه لتحقيق اللامركزية في إنتاج الغذاء نفسه؟ ماذا لو استطاع الجميع إنتاج المكونات الأساسية للاحتياجات المنزلية؟ ماذا لو كان الطعام أشبه بالهواء، فلا أحد يتحكم فيه بسهولة؟ إذا كنا نريد حقًا أن نجعل العالم أفضل، فإن منح الأفراد مزيدًا من الوكالة على طعامهم ليس فقط أكثر أمانًا لكن أيضًا أكثر تمكيناً. وربما يجب أن يكون لكل شخص أداة يمكنها تحويل الهواء والماء إلى مادة أساسية، أو على الأقل دعم أنظمة الغذاء عند فشلها".

من نقاط الضعف التي كشفت عنها الجائحة، كان أحد أكثر الأمور التي تدمر القناة الهضمية هو الخلل الوظيفي في قلب نظامنا الغذائي. الأميركيون على وجه الخصوص معتادون على الأطعمة غير المكلفة. تم تصميم نظامنا بالكامل "لتكديسه وبيعه بسعر رخيص"، كما يقول البقال القديم. في عام 1930، أنفقت الأسرة الأميركية المتوسطة 24.3 في المئة من دخلها على الطعام. وبحلول عام 2007، انخفض هذا الرقم إلى 9.8 في المئة. هذا لأن نظام الغذاء في أميركا، مثل معظم دول العالم، أصبح أكثر تركيزًا وتصنيعًا وعولمة.

ثلاث شركات تسيطر الآن على 70 في المئة من الكيماويات الزراعية. 90 في المئة من الحبوب العالمية في عهدة أربع شركات متعددة الجنسيات. تتحكم تسع شركات أغذية في ما يتم شراؤه وبيعه في منافذ البيع بالتجزئة. علاوة على ذلك، يأتي 60 في المئة من إمداداتنا الغذائية من ثلاثة محاصيل: الذرة والقمح والأرز، ويتحكم في إنتاجها عدد قليل من الشركات. وأصبحت الزراعة فعالة: فقد ضاعف المزارعون الأميركيون إنتاجهم للفدان ثلاث مرات تقريبًا على مدار السبعين عامًا الماضية.

أصبح الغذاء أساسيًا لأنواع الدفاع كجزء من الطبيعة المتغيرة للحرب، والتي قد تكون أقل عن الصواريخ وأكثر مرونة من الأنظمة عالية التقنية والمتصلة، مثل الزراعة. كل ذلك يؤدي إلى "داربا"، حيث يتم إطلاق برنامج الأمن الغذائي الذي أعلنت عنه جان حديثًا بهدف تغيير طريقة إنتاج العناصر الغذائية وتوزيعها تمامًا.

إذا نجحت الوكالة، فلن يتحسن الأمن الغذائي بشكل كبير فحسب، بل يمكن خفض انبعاثات الكربون الزراعية إلى جزء ضئيل مما هي عليه اليوم - بشكل أساسي إلى كل ما يتطلبه الأمر لتشغيل الأجهزة في منزلك.