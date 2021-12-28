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كينشاسا: انطلقت حملة تطعيم واسعة النطاق لمواجهة تفشي الكوليرا تستهدف "مليوني شخص اعمارهم سنة أو ما يزيد" في ثلاث مقاطعات بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما اعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين.

وذكر بيان لمكتب المنظمة في جمهورية الكونغو الديموقراطية أن هذه الحملة "تنفذ في أقاليم أوت لومامي وجنوب كيفو وتنجانيقا، الأكثر تضررا من الكوليرا منذ آب/أغسطس الماضي، وستغطي 13 منطقة صحية مع أربعة ملايين جرعة".

منذ بداية العام، أبلغت جمهورية الكونغو الديموقراطية عن "8279 حالة مشتبها بها بالكوليرا و 153 وفاة في 16 مقاطعة من أصل 26 مقاطعة في البلاد " بحسب المنظمة.

وأشار أميدي بروسبر دجيغويمدي، ممثل منظمة الصحة في البلاد إلى أن "الكوليرا مرض خطير يمكن أن يفتك في غضون ساعات إذا ترك بدون علاج، ولكن يمكن توقعه وتفاديه".

وتابع "بالإضافة إلى اللقاحات (...)، نقدم أيضاً مياها صالحة للشرب ونعزز النظافة والصرف الصحي لمنع انتشار الوباء".

وتعد حملة التطعيم الحالية ثاني حملة ضخمة ضد الكوليرا في جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ بداية العام. ففي آذار/مارس وتموز/يوليو، تم تطعيم أكثر من 1,4 مليون شخص في مقاطعة أوت كاتانغا الواقعة جنوب شرق البلاد.

وينتقل وباء الكوليرا عبر مياه الشرب الملوثة والطعام ويسبب الإسهال الشديد والجفاف الذي يمكن أن يؤدي إلى وفاة سريعة للمريض إذا لم يعالج. ويواجه الاطفال خصوصا مخاطر عالية للإصابة به.