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باريس: في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير والوقائع الجديدة:

تم إحصاء أكثر من مليوني إصابة بكوفيد-19 في العالم يومياً في الأسبوع الاول من 2022 بين الأول من كانون الثاني/يناير والسابع منه، وهو رقم تضاعف خلال عشرة أيام بحسب تعداد فرانس برس.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة بنسبة 270 بالمئة منذ رصد المتحورة أوميكرون في بوتسوانا وجنوب إفريقيا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

أوروبا وأميركا

وسجّلت أوروبا أكبر عدد من الإصابات الجديدة بمجموع 7,211,290 حالة خلال سبعة أيام بزيادة 47 بالمئة مقارنة مع الأسبوع الفائت.

وسجل كل من الولايات المتحدة وكندا 49 بالمئة و33 بالمئة من الحالات التي تم إحصاؤها في العالم خلال أسبوع، بمجموع 4,808,098 اصابة وبزيادة نسبتها 76 بالمئة مقارنة بالأسبوع الفائت.

وفياتٌ قليلة

ولا تترافق موجة تفشي الوباء حالياً مع ارتفاع في عدد الوفيات. ففي الأيام السبعة الماضية سُجل معدل 6237 وفاة يوميا في العالم، وهو العدد الأدنى منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2020، اي منذ نحو 15 شهراً.

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إنه يريد "التضييق على الفيروس وليس على الناس"، معربا عن عدم موافقته على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المثيرة للجدل الثلاثاء بشأن غير الملقحين والتي قال فيها إنه يريد "تنغيص" حياتهم.

في الرياضة

طلب نوفاك ديوكوفيتش، الممنوع من دخول أستراليا لأسباب صحية والذي يَعتقد أنه يمكن إعفاؤه من التطعيم بعد إصابته بكوفيد في كانون الأول/ديسمبر، السبت تمكينه من مغادرة مركز الاحتجاز في ملبورن للتدريب.

من المقرر أن تنظر محكمة فدرالية الإثنين في طلب المصنف أولا عالميا، أي قبل نحو أسبوع من بطولة أستراليا المفتوحة.

من جهتها، غادرت اللاعبة التشيكية ريناتا فوراكوفا أستراليا السبت بعد إلغاء تأشيرتها لأسباب صحية.

أصيب ما لا يقل عن "أربعة إلى خمسة لاعبين" في صفوف منتخب بوركينا فاسو، إضافة الى المدرب الوطني، الامر الذي يرجح غيابهم عن المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم أمام الكاميرون المضيفة الأحد في العاصمة ياوندي.

توفي الكاتب والسينمائي الإيراني بكتاش آبتين الذي ينتقد نظام طهران، في السجن بعد إصابته بكوفيد-19، كما أعلنت السبت عدة منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

سيُسمح لعدد من المسؤولين والبرلمانيين في هونغ كونغ بمغادرة مركز حجر صحي، بعدما تبيّن السبت أن نتيجة أحد الشخصين اللذين أُعلنت إصابتهما بفيروس كورونا كانت خاطئة.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق أن 13 مسؤولًا كبيرًا و19 برلمانيًا حضروا ليلة الاثنين حفل عيد ميلاد ويتمان هونغ العضو في أعلى هيئة تشريعية في الصين.

وأمر المفتشون الصحيون المدعوين البالغ عددهم نحو 180 بالخضوع إلى حجر صحي بعد رصد إصابتين بكوفيد في صفوفهم.

الوفيات حول العالم

أودى وباء كوفيد بأكثر من 5,478,486 شخصا في أنحاء العالم، وفق تعداد لوكالة فرانس برس السبت حتى الساعة 11,00 ت غ. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بتسجيلها 836,603 وفيات، تليها البرازيل (619,822) ثم الهند (483,463) وروسيا (315,400).

وتجاوزت بريطانيا السبت عتبة 150 ألف وفاة بالفيروس منذ ظهوره، فيما تخطت المكسيك الجمعة عتبة 300 ألف وفاة جراء كوفيد.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الوباء يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث من تلك المسجلة رسميا.