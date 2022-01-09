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مكسيكو: سجلت المكسيك السبت أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 وهو رقم قياسي منذ بداية الجائحة، ما دفع بعض ولايات البلاد إلى إغلاق المدارس مجددا.

وسُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 30671 حالة جديدة ليصبح المجموع 4113789 إصابة.

بحسب وزارة الصحة، كان الرقم القياسي السابق يبلغ 28023 إصابة وسُجل في 18 آب/أغسطس 2021.

من جهته بقي عدد الوفيات مستقرا عند 202 حالة.

وتخطت حصيلة الوفيات بكوفيد عتبة 300 ألف حالة الجمعة في المكسيك، خامس أكثر الدول تضررا من الجائحة بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا.

ويؤكد الخبراء أن نسبة العدوى بالفيروس في المكسيك أعلى بكثير من البيانات التي أبلغت عنها السلطات، وذلك بسبب قلة الاختبارات التي يتم إجراؤها.