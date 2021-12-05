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مكسيكو: أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور السبت أنّه سيتمّ إعطاء جرعة معزّزة من لقاحات كوفيد-19 في الأيّام المقبلة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما في المكسيك، تحسّبا لبداية فصل الشتاء وبعد اكتشاف أوّل إصابة بالمتحوّرة أوميكرون في البلاد.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحافي "من المحتمل جدا أن نبدأ التطعيمات المعززة الثلاثاء المقبل" لكبار السن. وأضاف "سنكثّف التطعيم لأنّه ثبُت أنّه مفيد".

وتحدّث الرئيس اليساري عن المتحوّرة أوميكرون، قائلا "شعر الناس بالخوف، والاقتصاد تأثّر أيضا. كان هناك انخفاض في قيمة العملة وتوتّر في الأسواق الماليّة".

قبل يوم، كانت السلطات الصحّية قد أكّدت رصد أوّل إصابة بالمتحوّرة الجديدة في المكسيك، لدى رجل جنوب إفريقي يبلغ من العمر 51 عاما وصل في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال المسؤول في وزارة الصحّة المكسيكيّة هوغو لوبيز-غاتيل راميريز إنّ إغلاق الحدود وعرقلة حركة الأشخاص والبضائع "ليس إجراءً مفيدا لاحتواء المتحوّرات".

والمكسيك البالغ عدد سكّانها 126 مليون نسمة، هي رابع دولة كبيرة في القارّة الأميركيّة تتأثّر بأوميكرون بعد كندا والولايات المتحدة والبرازيل.

كما أعلنت تشيلي السبت أنّها رصدت أوّل إصابة بالمتحوّرة أوميكرون على أراضيها لدى مسافر وصل من غانا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.