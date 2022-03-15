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ليما: بدأ طلاب المدارس الحكومية والخاصة في البيرو الاثنين العودة إلى الصفوف تدريجا بعد تلقيهم العلم عن بعد منذ سنتين بسبب تفشي كوفيد-19.

وقالت وزارة التربية والتعليم عبر تويتر "الجميع يعود إلى المدرسة بأمان. تستأنف 54791 مدرسة (عامة) في 18 منطقة الدروس حضوريا".

ووفق الأرقام الصادرة عن الوزارة، يعود نحو 4,2 مليون طالب في التعليم الرسمي إلى الفصول تدريجا بين الاثنين و28 آذار/مارس اعتمادا على إمكانيات الاستقبال في كل مدرسة.

كذلك، بدأ ثلاثة ملايين تلميذ وتلميذة في التعليم الخاص العودة إلى الصفوف الاثنين.

استعدادا لبدء العام الدراسي، أطلقت الحكومة في كانون الثاني/يناير خطة لتطعيم 3,7 ملايين طفل تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

أعلى معدل وفيات

بإحصائها 641 وفاة لكل 100 ألف نسمة، سجلت البيرو أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة أكثر من 3,5 ملايين إصابة بفيروس كوفيد وما يزيد عن 211 ألف وفاة.