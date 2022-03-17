قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



بكين: تُنتج في شنجن الهواتف الذكية وألعاب الفيديو للعالم بأسره في ناطحات سحاب ضخمة تمثل رموز الصين الحديثة. واليوم تعيش "السيليكون فالي الصينية" تحت الحجر ما من شأنه أن يصيب الاقتصاد بأكمله بالزكام.

في مواجهة أخطر موجة وبائية منذ عامين، أوقف مجلس المدينة الجنوبية وسائل النقل العام وحث 17,5 مليون من سكانها على أن يلزموا منازلهم.

وطُلب من الشركات اللجوء إلى العمل عن بعد. وهو خيار يستحيل أن تتبعه مئات المصانع في المدينة والتي من المؤكد أن إغلاقها سيعطل سلاسل التوريد العالمية.

ولكن ما هو وزن شنجن في الاقتصاد الصيني؟

تعليق الصادرات

شنجن هي المدينة الصينية الثالثة من حيث الناتج المحلي الإجمالي كونها المقر الرئيسي للعملاقين هواوي Huawei (للهواتف والجيل الخامس 5G) وتنسنت Tencent (الإنترنت وألعاب الفيديو) وهي متاخمة لإقليم هونغ كونغ المتمتع بحكم شبه ذاتي، ومن ثم فإن أي حجر مطول سيكون مؤلمًا.

قال هونغ هاو من شركة الخدمات المالية بوكوم انترناشونال Bocom International لوكالة فرانس برس "بالنسبة للصين، شنجن هي مركز تصنيع ومحور تكنولوجي".

اضطرت شركة فوكسكون Foxconn التايوانية العملاقة، والمورد الرئيسي لشركة آبل Apple، إلى تعليق أنشطتها في شنجن. كذلك، أوقفت شركات أخرى، مثل الشركة المصنعة الصينية نيتاك Netac (محركات الأقراص الصلبة وبطاقات الذاكرة) جزءًا من إنتاجها.

تمثل المنتجات الإلكترونية والميكانيكية حوالى 80% من صادرات المدينة.

يقول هونغ "الحجر حدث كبير وأعتقد أننا لم ندرك بعد بالكامل تأثيره".

يُطلق في أكثر الأحيان على شنجن اسم "سيليكون فالي الصينية" نظرًا لعدد شركات التكنولوجيا الفائقة الموجودة فيها ونظام بيئة الأعمال المحلي الذي يسهل تنميتها.

تجذب هذه الشركات المتطورة بعضًا من أفضل المتخصصين الصينيين والأجانب، بالإضافة إلى الكثير من الخريجين الشباب الذين يسعون للعمل لدى الأسماء الكبيرة في هذا القطاع.

"تأثير الدومينو"

يقول شيوي شانغ الاقتصادي لدى شركة Pinpoint Asset Management إن الاستهلاك "يتأثر بسرعة وبشدة" أثناء الحجر، يليه الإنتاج والاستثمار.

ويقول هونغ هاو "إنه تأثير السلسلة المتصلة (أحجار الدومينو)"، موضحًا أن أجزاء أخرى من الصين تعتمد على السلع المنتجة في شنجن قد تتأثر أيضًا، "إنتاجيتها يمكن أن تتأثر".

يوجد ما لا يقل عن ست شركات مدرجة في قائمة موردي آبل Apple في شنجن، إلى جانب شركات أخرى مثل شركة BYD الصينية لصناعة السيارات الكهربائية.

ويمكن أن تثقل القيود المفروضة في جميع أنحاء البلاد كاهل الهدف المحدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2022 بنحو 5,5% علمًا أنه الأدنى منذ عقود.

والميناء؟ -

تمتلك شنجن أيضًا أحد أكبر الموانئ في العالم، هو ميناء يانتيان الذي تمر عبره 10,5% من الحاويات التي تستخدمها التجارة الخارجية الصينية، وفقًا لخبراء اقتصاديين.

خلال موجات الوباء السابقة، اضطر الميناء إلى تعليق تحميل وتفريغ الحاويات ما تسبب بحالات تأخير.

واليوم، يعزز الإغلاق الحالي المخاوف بشأن أسعار الشحن المرتفعة في الأصل.

يبدو أن الميناء ما زال يعمل، لكن من المتوقع حدوث اضطرابات إذا تبين أن بين الموظفين من نتيجة اختبارهم بفيروس كورونا إيجابية.

يقول خبراء اقتصاديون إن التأثير سيعتمد بشكل أساسي على مدة الحجر.

ويقدر المحلل في البنك النيوزيلندي الأسترالي ANZ شاوبنغ شنغ أن السلطات ستكون قادرة على احتواء المتحورة أوميكرون في غضون شهر تقريبًا، كما كانت الحال في موجات تفشي المرض السابقة.

ويقول إن "الصدمة لن تدوم طويلا"، مضيفا أنه لا ينبغي أن يكون لها تداعيات على المدى الطويل.