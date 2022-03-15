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بكين: حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي من أن بلاده ترفض أن تتأثر بالعقوبات الغربية التي تُفرَض على روسيا حسبما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية الثلاثاء، في وقت يزداد الضغط على بكين لتكفّ عن دعمها لموسكو.

وقال وانغ يي خلال اتصال مع نظيره الاسباني خوسيه مانويل ألباريس "إن الصين ليست طرفًا في الأزمة، ولا تزال ترغب بألّا تتأثر بالعقوبات".

وتابع "لطالما اعترضت (الصين) على استخدام العقوبات لحلّ المشاكل، ناهيك عن العقوبات أحادية الجانب التي لا أساس لها في القانون الدولي، والتي ستضر (...) بحياة الناس في جميع البلدان".

ونُشرت تصريحات وانغ بعد لقاء استمرّ سبع ساعات بين مسؤولين أميركيين كبار ومسؤولين صينيين في روما والتي قالت خلاله واشنطن إن الولايات المتحدة أعربت عن قلقها بشأن "التوافق" بين روسيا والصين.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية الثلاثاء بأن الدبلوماسي الصيني يانغ جيتشي أكد خلال اجتماع روما الاثنين مع مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان موقف الصين بأن بكين "ملتزمة بتعزيز محادثات السلام".