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بكين: أعلنت الصين تسجيل 5,280 إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء وبما يفوق ضعف الإصابات عن اليوم السابق.

ويأتي هذا الرقم القياسي في الإصابات اليومية مع اتساع رقعة تفشي المتحورة أوميكرون على مستوى البلاد، حيث تم تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بالفيروس في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية، وفقا لبيانات لجنة الصحة.

والثلاثاء هو اليوم السادس تواليا الذي تعلن فيه الصين عن تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بالفيروس.

صفر كوفيد

ونجحت الصين في قمع تفشي انتشار الفيروس على نطاق واسع من خلال تطبيق إستراتيجية "صفر كوفيد" التي تشمل عمليات إغلاق صارمة تقيد حركة مجموعات ضخمة من السكان.

وأغلقت السلطات الصينية ما لا يقل عن 10 مدن ومحافظات بسبب موجة التفشي الأخيرة، بما في ذلك مدينة شينجين معقل التكنولوجيا التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة.

وأدى تفشي الفيروس في مصانع مجموعة فولكسفاغن في مدينة تشانغتشون الشمالية الشرقية إلى إغلاق ثلاثة مواقع الاثنين لمدة ثلاثة أيام على الأقل، وفقا لمتحدث.

وقامت مدن أخرى مختلفة بما في ذلك شنغهاي بإغلاق أحياء ومبان، بينما حذر مسؤولو الصحة من إمكانية فرض قيود أكثر صرامة.

وخلال اجتماع طارئ ليل الإثنين تعهد حاكم مقاطعة جيلين ببذل أقصى جهوده من أجل الوصول الى نتيجة "صفر كوفيد" في مجتمع المنطقة في غضون أسبوع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام حكومية.