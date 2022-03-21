قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



باريس: حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين من أن العالم يتجه "مغمض العينين نحو كارثة مناخية"، قائلاً إنه رغم "تدهور" الوضع، تواصل الاقتصادات الرئيسية زيادة انبعاثاتها من غازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي.

وقال في مؤتمر حول التنمية المستدامة نظمته "ذي إيكونوميست" في لندن إن الهدف المتمثل في حصر ارتفاع درجة الحرارة في 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وهو الهدف الأكثر طموحاً لاتفاق باريس، في "وضع حرج".