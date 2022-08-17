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طهران: أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الثلاثاء تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة لدى امرأة في العقد الرابع من العمر في جنوب غرب البلاد.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة بدرام ياك بايين عن "تحديد هذه الحالة لدى امرأة في الرابعة والثلاثين من العمر، بعد رصد تقرحاتها الجلدية".

وأوضح أن المصابة تقيم في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان "وتم نقلها فورا الى الحجر الصحي بعدما أكدت الفحوص إصابتها بالمرض"، وفق ما أورد الموقع الالكتروني للوزارة.

ولم يحدد المتحدث كيفية انتقال عدوى جدري القردة الى المصابة.

حمى وأوجاع

في أيار/مايو، بدأ المرض الذي يتسبّب بحمى وأوجاع في العضلات، بالانتشار سريعا في العالم خصوصًا بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال.

وتمّ تسجيل أكثر من 31 ألف إصابة مؤكّدة في العالم منذ مطلع 2022، وتوفي 12 مصابًا من بينهم، بحسب منظمة الصحة العالمية التي أعلنت في 23 تموز/يوليو أعلى مستوى من التأهب، وهي حالة طوارئ للصحة العامة على مستوى دولي، لتعزيز مكافحة المرض.

وفيما يمكن أن ينتقل الفيروس من الحيوان إلى الإنسان، يشدد خبراء المنظمة على أن انتشاره مؤخرًا يتسبب به الاتصال الجسدي بين البشر.