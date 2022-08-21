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كيتو: خضع الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو لعملية جراحية "ناجحة" في الولايات المتحدة لمعالجة سرطان جلدي تم تشخيصه مؤخرا، وفق ما أعلنت الحكومة السبت.

وكان لاسو قد قال الثلاثاء قبيل توجّهه إلى مدينة هيوستن في ولاية تكساس إنه سيخضع لفحوص طبية لهذا النوع من سرطان الجلد الذي لا يشكل، على حد تعبيره، خطرا على الحياة.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للحكومة الإكوادورية أن لاسو "خضع لعملية جراحية استكمالية وقائية تكلّلت بالنجاح".

وهو ما أكّده رئيس الدولة شخصيا في اليوم نفسه على تويتر إذ أعلن "نجاح العملية الرامية لاستئصال سرطان جلدي على الجفن الأيمن السفلي".

وتابع لاسو "أنا بصحة جيدة وسأعود اليوم إلى الإكوادور لكي أواصل أداء مهامي".

وكان من المتوقع أن يعود لاسو إلى الإكوادور الأحد.

ولاسو البالغ 66 عاما خضع في 29 تموز/يوليو لعملية جراحية في الإكوادور لاستئصال سرطان جلدي في الجفن نفسه أعقبها أخذ خزعة لتحليلها.

وتولى الرئيس الإكوادوري سدّة الرئاسة في أيار/مايو 2021، وبعد شهر خضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة لاستئصال تكيّس في أسفل الظهر نجم عن خطأ طبي ارتكب قبل سنوات أجبره على الاستعانة بعصا.