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واغادوغو: أنشأت بوركينا فاسو أول مصنع لها لإنتاج الأدوية، متخصص في إنتاج الأدوية الجنيسة التي لا تتطلب براءة اختراع وقد زاره الثلاثاء رئيس الوزراء ألبير ويدراوغو.

المصنع الذي شيّد من جانب ممثلين للقطاع الخاص في بوركينا فاسو وأُطلق عليه "بروفارم"، مقام على مساحة 1,5 هكتار في بلدة كومسيلغا على مشارف العاصمة واغادوغو، وسيضمن "توافرا دائما للأدوية الأكثر طلبا" وفق المروّجين له.

وسيبدأ المصنع المرخّص من منظمة إسبانية مستقلة، إنتاج باراسيتامول 500 مليغرام وفلوروغلوسينول المضاد للتشنج بالإضافة إلى "مجموعة ملح لمعالجة الجفاف عن طريق الفم والزنك لمعالجة الإسهال" على ما أوضح الرئيس التنفيذي "بروفارم" أرميل كويفي.

الحاجة المحلية

وأضاف "طاقتنا الإنتاجية في الوقت الحاضر تلبي الحاجة المحلية وتحل مشكلة النقص الشديد" مشيرا إلى أن قائمة الجزيئات التي سيتم إنتاجها ستزداد، مع "إنتاج أدوية لمعالجة الملاريا".

وقال رئيس الوزراء ألبير ويدراوغو "إنه مصنع مهم، إذ سيساهم في توفير سكاننا بالأدوية بكلفة أقل".

وتابع "خلال فترة كوفيد-19 (...) أدرك الجميع الحاجة إلى تطوير الإنتاج المحلي للأدوية. وهو أيضا عمل محلي يساهم في تطوير اقتصاد مرن".

وأشار كويفي إلى أن المصنع بصدد الانتهاء من المرحلة الأخيرة، وهي تفتيش الوكالة الوطنية لتنظيم الأدوية للدفعات المنتجة، من أجل الحصول على تصاريح التسويق في الأشهر المقبلة.