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لوس انجليس: تسببت أمطار غزيرة في أريزونا الأميركية في اقتلاع نبتة صبّار من جذعها في أحد متنزهات الولاية الواقعة في جنوب غرب الولايات المتحدة، على ما أعلنت سلطات المحمية التي كانت النبتة تنمو فيها منذ قرنين.

وأوضحت هيئة "أريزونا ستيت باركس" عبر صفحتها على فيسبوك أن "الأمطار الموسمية القوية قد تترك بسرعة أثراً على المشهد الصحراوي. وفقدان نبتة (الصبّار) الضخمة والشهيرة هذه (من نوع) ساغوارو التي يبلغ عمرها نحو 200 عام (...) في متنزه كاتالينا بالقرب من توكسون، هو تغيير لا يمكن إلاّ أن يلاحظه المواظبون على زيارته".

وأرفقت بالنص المنشور صورة لنبتة الصبّار المتعددة الذراع مطروحة أرضاً، وبدا جذعها مقتلعاً.

ويمكن أن يصل طول نبتة الصبّار من نوع ساغوارو إلى أكثر من عشرة أمتار ووزنها إلى أكثر من طنين نظراً إلى اختزانها الماء. وبات هذا النوع من الصبّار الذي ينمو في المناطقة الممتدة بين الولايات المتحدة والمكسيك رمزاً معبّراً عن الغرب الأميركي وخصوصاً عن الطبيعة الصحراوية لولاية أريزونا.

وأبدت "أريزونا ستيت باركس" ارتياحها إلى كون النبتة العملاقة سقطت لحسن الحظ خارج مسار الزيارات"، مشيرة إلى أنها ستُبقي النبتة على ما هي في النقطة التي سقطت فيها "لكي توفر الموطن والطعام للعديد من الكائنات أثناء تحللها".