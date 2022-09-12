قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



لاباز: اجتاحت حرائق اندلعت في بوليفيا 850 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية أي بزيادة نحو ثلاث مرات عما سُجِّل منذ أسبوعين، وفق تقرير حكومي نُشر الأحد.

وقال نائب وزير الدفاع المدني خوان كارلوس كالفيمونتيس لوسائل إعلام حكومية "بحلول 10 أيلول/سبتمبر من العام الحالي دمرت الحرائق 854,724 هكتارا في البلاد".

وكان الوزير أكد في 27 آب/اغسطس أن الحرائق المفتعلة بهدف توسيع الأراضي الزراعية طالت 299,503 هكتارات.

وأوضح كالفيمونتيس أنه على الرغم من تزايد الحرائق في الأسبوعين الماضيين "هناك تراجع كبير في عدد الحرائق المفتعلة مقارنة بالسنوات الماضية".

وشدد على أن الحكومة تعمل على ألا تتخطى نسبة الغابات والمراعي المدمرة 1,5 مليون هكتار خلال عام.

وذكّر كالفيمونتيس أن في 2019 شهدت بوليفيا احتراق 3,5 ملايين هكتار، وفي 2020 احترق 5,2 ملايين هكتار، وفي 2021 تراجع العدد إلى 4,2 ملايين هكتار.

واندلعت الحرائق هذا العام في مناطق سانتا كروز (شرق) وبيني (شمال شرق) وتاريخا (جنوب) وتشوكيساكا (جنوب شرق).

وعلى الرغم من أنه تمت السيطرة على الحرائق حالياً أعرب كالفيمونتيس عن قلقه من الحريق الذي يطال جزءاً من منتزهات نويل كيمف ميركادو (541,200) وأمبورو (636,000) الوطنية.