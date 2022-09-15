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إيلاف من بيروت: تواجه مجلة لانسيت الطبية رد فعل عنيف بعد أن أشار تقرير رئيسي للجنة كوفيد إلى أن الفيروس ربما تسرب من مختبر في الولايات المتحدة. وقالت المجلة الأربعاء إنه لا يزال من "المجدي" أن يخرج سارس-كوف -2 (الاسم العلمي لكوفيد) من انتشار طبيعي أو حادث في مختبر، ودعت إلى تقديم المزيد من الضمانات لتقليل مخاطر أي من الحالتين.

لكن التقرير، الناتج عن عامين من العمل، أشار أيضًا إلى أن الباحثين الأميركيين قد يكونون مذنبين. إضافة إلى ذكر المنشآت في ووهان الصينية، أشارت إلى أن "الباحثين المستقلين لم يحققوا بعد" في المعامل الأميركية، وقالت إن المعاهد الوطنية للصحة "قاومت الكشف عن تفاصيل" عملها.

مقتنع تمامًا

ويأتي التقرير في الوقت الذي يدور فيه الجدل حول رئيس اللجنة الاقتصادي البروفيسور جيفري ساكس، الذي قال في مؤتمر عقد في مدريد في وقت سابق من هذا العام إنه "مقتنع تمامًا" بأن الفيروس "خرج من مختبر أميركي للتكنولوجيا الحيوية، ولم يأت من الطبيعة"، وهو ادعاء روج له الدبلوماسيون الصينيون على نطاق واسع منذ ذلك الحين.

قالت البروفيسور أنجيلا راسموسن، عالمة الفيروسات في منظمة اللقاحات والأمراض المعدية في كندا: "قد تكون هذه واحدة من أكثر اللحظات المخزية في مجلة لانسيت فيما يتعلق بدورها كمضيفة وقائدة في إيصال النتائج الحاسمة حول العلم والطب"، مضيفة أنها "صُدمت جدًا من مدى تجاهل التقرير للأدلة الرئيسية على أصول كوفيد".

وقال البروفيسور ديفيد روبرتسون، مدير مركز أبحاث الفيروسات بجامعة غلاسكو: "إنه لأمر مخيب للآمال حقًا أن نرى مثل هذا التقرير الذي يحتمل أن يكون مؤثرًا يساهم في مزيد من المعلومات الخاطئة حول مثل هذا الموضوع المهم". وأضاف: "صحيح أن لدينا تفاصيل يجب أن نفهمها من جانب الأصول الطبيعية، على سبيل المثال الأنواع الوسيطة الدقيقة المعنية، لكن هذا لا يعني أن هناك ... أي أساس للتكهنات الجامحة بأن المعامل الأمريكية كانت متورطة".

بيانات منحازة

بحسب "تلغراف"، تمسك ساكس بتعليقاته السابقة، مضيفًا أنه شخصياً "أشرف على هذا الجزء من العمل" بشأن ظهور كوفيد. في الصيف الماضي قام بحل فرقة عمل أولية بقيادة الدكتور بيتر داسزاك وسط مخاوف من أنها كانت منحازة للغاية تجاه فرضية الأصل الطبيعي. لم يتم إعادة تشكيلها أبدًا، لكن ساكس قال: "مسألة الإطلاق المختبري المحتمل تتضمن في الغالب مسألة العمل المشترك بين الولايات المتحدة والصين الذي كان جارياً بشأن فيروسات شبيهة بسارس".

لكن البروفيسور بيتر هوتيز، عضو لجنة لانسيت وعميد المدرسة الوطنية للطب الاستوائي في كلية بايلور للطب في تكساس، قال إنه كانت هناك "آراء متنوعة" وأنه "دفع بشدة لإزالة" الإشارة إلى الولايات المتحدة. المختبرات في التقرير لأنها كانت "مصدر إلهاء".

كانت المناقشة حول أصول الفيروس مجرد عنصر صغير من التقرير، وقال الخبراء إن بقية الورقة استندت إلى بحث قوي. ووجد التقرير أن خطة Covax أعيقت بسبب السياسة العلمية وإخفاقات التنفيذ، وحذر من أن معظم البلدان لا تزال تفتقر إلى خطط تأهب للوباء "ذات مغزى"، وشدد على أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لمكافحة تردد اللقاحات على الصعيد العالمي، وأشار إلى "اللافت ... عدم مسؤولية العديد من أصحاب النفوذ قادة سياسيين".

تباطأت

كما انتقد التقرير منظمة الصحة العالمية لتصرفها ببطء شديد في الأيام الأولى للوباء، مشيرة إلى أنها "أخطأت مرارًا وتكرارًا في جانب الاحتياط بدلاً من الجرأة" - على سبيل المثال حول التأخير في استدعاء حالة طوارئ صحية عامة، و "التردد "لتأكيد أن كوفيد يمكن أن ينتشر من خلال الانتقال الجوي.

كما حذر المفوضون من أن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة "وقعت ضحية للتوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين"، مضيفين أن التعاون الدولي الأفضل سيكون مفتاحًا لمنع الأوبئة من أن تصبح أوبئة في المستقبل.

قام الباحثون بتحليل الأساليب المختلفة للمرض في جميع أنحاء العالم أيضًا. يبرز غرب المحيط الهادئ "لمتوسط معدل الوفيات المنخفض للغاية"، ربما لأن تجربة المنطقة مع وباء سارس في عام 2003 قد جعلتها أكثر استعدادًا لمعالجة مسببات الأمراض الجديدة.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "دايلي تلغراف"

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