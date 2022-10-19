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لندن: تتوقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن تواجه أكثر من "وباء مزدوج" خلال أشهر الشتاء، حيث تشير التوقعات إلى أن التهابات الجهاز التنفسي يمكن أن تشغل ما يصل إلى نصف أسرة المستشفيات في البلاد.

ووفقاً لسكاي نيوز، تعمل هيئة الصحة في بريطانيا على إنشاء ما أسمتها "غرفاً حربية"، حيث تستعد البلاد "لأسوأ فصل شتاء عبر التاريخ".

بموجب خطة التحضير للشتاء الحكومية، والتي تهدف إلى مساعدة هيئة الصحة على التأقلم خلال الأشهر الباردة، من المتوقع إنشاء "مراكز مراقبة حركة مرور الرعاية" على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في كل منطقة محلية.

سيشرف على المراكز فرق من الأطباء والخبراء، الذين سيديرون عملية تشغيلها في جميع أنحاء المملكة من خلال التعقب المستمر لعدد الأسرة المتاحة والأشخاص الذين يحضرون إلى المستشفى.

بالإضافة إلى ذلك، يتم إنشاء فرق الاستجابة السريعة لمساعدة المرضى في منازلهم بجميع أنحاء البلاد لمنع الرحلات غير الضرورية إلى المستشفيات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن تشهد البلاد "شتاء صعباً للغاية"، مع انتشار التهابات الجهاز التنفسي، بما في ذلك كوفيد-19 والإنفلونزا والالتهاب الرئوي.