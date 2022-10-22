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قصور القلب مرض خطير قد يصيب الناس من مختلف الفئات العمرية. فكيف نتعرف إلى علاماته الأولية؟

يعرف مرض قصور القلب أيضا بفشل القلب لعدم قدرته على ضخ الدم بالمعدل الطبيعي لحاجة الجسم البشري.

ووفق خبراء الصحة فإن هذه المشكلة الصحية قد تصيب الناس من مختلف الفئات العمرية، لكنه أكثر شيوعا لدى كبار السن خاصة مع وجود أمراض مزمنة لديهم كالسكري.

جمعية القلب الأميركية ابتكرت مختصراً بسيطا يشير إلى الأحرف الأولى باللغة الإنجليزية من أعراض قصور القلب FACES. وهي عبارة عن خمسة أعراض تتلخص بالإجهاد وتقييد النشاط والاحتقان وتورم الساقين إضافة إلى العارض الأساسي ضيق التنفس.

والهدف من هذا الاختصار تعريف المرضى والناس عموما على اكتشاف العلامات الأولية لمرض القصور القلبي لطلب المساعدة والتوجه للطبيب المختص على عجل.

فإن شعر الانسان بضيق في التنفس عند الحركة، أو تورم في الساقين، وصعوبة في النوم ليلا لضيق التنفس، مع خفقان سريع، وتعب وإرهاق، يجب عليه مراجعة الطبيب فورا وبلا تأخير.

هذا ويشدد الاطباء على الفحوصات الدورية لمن يعانون من امراض مزمنة كالضغط والسكري، الكوليسترول وتصلب الشرايين.