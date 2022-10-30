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ينصح الخبراء ببعض الأطعمة والمشروبات لتسهيل عملية فقدان الوزن والدهون.

في هذا السياق، يشير الخبراء إلى أهمية الشاي الأخضر في المساعدة على إنقاص الوزن.

وينقل موقع "شي فايندس" عن اختصاصية التغذية، ليزا ريتشاردز، أن هذا المشروب يحتوي على عدد كبير من الفوائد الصحية، لأنه غني بمضادات الأكسدة القوية، وهي مفيدة بشكلٍ خاص لفقدان الوزن، والوقاية من الأمراض وتقليل الالتهابات وحتى الوقاية المحتملة من السرطان".

هذا وتشير الأبحاث الصينية إلى أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 20 بالمئة.