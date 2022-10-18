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مرض "الكبد الدهني"، المعروف أيضًا بالتهاب الكبد الدهني، قد يتسبب بتليف الكبد. فما هي علاماته المقلقة؟

إحدى علامات التهاب الكبد الدهني هي تورم البطن، أو الاستسقاء الذي يعني أن هناك تراكم للسوائل في البطن، وفقًا لمجموعة " Mayo Clinic" الطبية الأمريكية.



فالاستسقاء يرتبط غالباً بمشاكل الكبد، وهي تحدث بتجمع السوال بين الصفاق وأعضاء البطن.

فالقطعة من النسيج التي تغطي أعضاء البطن(ما في ذلك المعدة والأمعاء والكبد والكلى) تسمى الصفاق ، وهي تتكون من طبقتبن، ويحدث الاستسقاء عندما يتراكم السائل بينهما.

والاستسقاء هو أكثر مضاعفات تليف الكبد شيوعًا، ويحدث عندما يتسبب الضغط المرتفع في تسرب السوائل من العروق إلى البطن وتجمعها هناك.

ومع ذلك، يمكن أن يحدث الاستسقاء أيضًا بسبب قصور القلب أو الفشل الكلوي أو العدوى أو السرطان، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وتشمل الأعراض الشائعة لمرض الكبد الدهني التي حددتها منظمة الصحة العالمية، ما يلي:

- إعياء مستمر.

- ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

- تضخم الأوعية الدموية تحت سطح الجلد مباشرة.

- تضخم الطحال

- اصفرار الجلد والعينين.