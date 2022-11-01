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بكين: أعلن مسؤولون صينيون أنه سيتم اعتبارا من الثلاثاء السماح لسكان البر الرئيسي في الصين بزيارة ماكاو باستخدام نظام تأشيرات عبر الإنترنت، ما يسهل حركة السفر إلى أكبر مركز للمقامرة في العالم بعد عامين من القيود بسبب وباء كوفيد.

وماكاو هي المنطقة الوحيدة في الصين التي تشرّع فيها السلطات افتتاح كازينوهات المقامرة، واستطاعت المستعمرة البرتغالية السابقة أن تتفوق على لاس فيغاس في احدى المرات بالنسبة لحجم الرهانات التي توضع كل شهر.

لكن القيود الصارمة التي تفرضها الصين بسبب كوفيد أضرت بقطاع المقامرة في ماكاو وانعكس ذلك على اقتصاد المدينة.

وأعلنت إدارة الهجرة الصينية الاثنين في بيان أن بكين ستطلق نظام تأشيرات إلكتروني اعتباراً من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وخلال العامين ونصف العام الماضيين، فُرض على الزوار من البر الرئيسي التقدم بطلبات شخصية للسماح لهم بزيارة المقاطعة الصينية، واقتصرت الموافقات على السفر لأسباب تجاريه.

لكن إعلان الاثنين يفتح الطريق أمام سفر مجموعات من البر الرئيسي للعودة إلى طاولات الروليت في ماكاو.

وقالت سلطات الهجرة الصينية إن وضع كوفيد في ماكاو الآن "مستقر"، رغم إغلاق كازينو كبير الأحد بعد تسجيل عدد قليل من الإصابات.

فحوص سريعة

هذا وأعلن لو إيك لونغ وزير الصحة في ماكاو الإثنين أن على سكان المدينة جميعاً البالغ عددهم 680 ألفاً أن يخضعوا لفحوص كوفيد الثلاثاء، وذلك مع الكشف عن خمس إصابات.

وفرضت الحكومة أيضاً على السكان إجراء فحوص سريعة حتى الثلاثاء.

ولا تزال المدينة مغلقة إلى حد كبير أمام الزوار الأجانب، وسياسة الحجر الصحي الفندقي لمدة سبعة أيام لا تزال متبعة.

ويرى محللون أنه حتى في حال تم رفع جميع إجراءات كوفيد، فمن غير المرجح أن تعود كازينوهات ماكاو إلى ازدهارها السابق.

وقاد الرئيس الصيني شي جينبينغ حملة لمكافحة الفساد عززت من عمليات التدقيق في كبار الشخصيات والمسؤولين الذين يسافرون للمقامرة في ماكاو حيث تنتشر عمليات غسل الأموال.