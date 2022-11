بكين: اشتبك متظاهرون في جنوب الصين مع الشرطة في حادثة نادرة تعبر عن المعارضة العامة للإجراءات المفروضة لمكافحة كوفيد-19، على ما أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، وذلك بعد تمديد الإغلاق في المنطقة بسبب زيادة عدد الإصابات.

وأظهرت مقاطع فيديو يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ ليل الاثنين وتحققت من صحتها وكالة فرانس برس، نزول المئات إلى الشوارع في مدينة غوانغتشو الصناعية، فيما مزّق البعض أشرطة تمنع السكان من مغادرة منازلهم.



BREAKING: Residents destroy a testing center in Guangzhou in southern China. The severe restrictions of the zero-covid policy seem to be failing and the people are revolting 🚨 🚨 🚨



🔊sound ...🔥🧐 pic.twitter.com/fA9Oy2QrGh