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بكين: أعلنت السلطات الصحية في الصين السبت تسجيل 60 ألف وفاة تقريبًا بكوفيد-19 خلال خمسة أسابيع، وهي أول حصيلة كبيرة لوفيات بكوفيد-19 تتحدث عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية فجأة في مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية جياو ياهوي لصحافيين إن الصين سجّلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بين 8 كانون الأول/ديسمبر 2022 و12 كانون الثاني/يناير 2023.