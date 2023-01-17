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تتعدد فوائد الأفوكادو كثمرة غنية بالفيتامينات ذات خصائص غذائية مفيدة لصحة الإنسان، فيما تحمل بذورها العديد من الفوائد العلاجية، وأيضاً الجمالية للوجه والشعر والبشرة.

في ما يلي نتحدث عن فوائد "الماسكات الطبيعية" من بذور الأفوكادو. وهي:

نعومة الجلد

يعمل مسحوق بذور الأفوكادو كمرطب ومقشر طبيعي لبشرتكم، فهو يساعدكم على إزالة خلايا الجلد الميتة والشوائب الأخرى.

-اخلطوا ملعقة كبيرة من مسحوق الأفوكادو مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون والعسل.

- استخدموا هذا المزيج لتدليك جسمكم برفق عبر حركات دائرية.

- انتظروا 15 دقيقة قبل أخذ حمام.

- استخدموا هذا المقشر مرة أو مرتين في الأسبوع.



المحافظة على صحة الشعر

من فوائد بذور الأفوكادو أنها تُعالج مشكلة جفاف الشعر، وتخلصكم من الحكة المزعجة في الرأس. حيث أنها تحتوي على العديد من البروتينات والأحماض الأمينية التي تُحسّن نشاط فروة الرأس والشعر، بالإضافة إلى أنّها تُغذيها وترطبها بشكلٍ فعال.

كيفية استخدام بذور الافوكادو

هناك طريقتان:

1. استخدام بذور الأفوكادو كالشاي

جففوا بذور الأفوكادو واطحنوها لتحصلوا على البودرة.

يمكنكم إضافتها إلى العصير الطبيعي الخاص بكم أو على السلطة.

يمكنكم وضع بعضًا من قطع بذور الأفوكادو في الشاي وتركه ليغلي، ثم تناولوه.

2. استخدام بذور الأفوكادو للوجه

جففوا بذور الأفوكادو واطحنوها، من ثم يمكنكم إضافتها إلى ماسكات الوجه المفضلة لديكم.