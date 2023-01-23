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إيلاف: يعتبر السمك مصدراً مهماً للبروتينات الخالية من الدهون وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهو كذلك مفيد للقلب والدماغ والجسم.

ولكن اتضح مؤخراً أن هناك مجموعة متنوعة معينة من الأسماك التي يمكن أن تضر الإنسان من خلال رفع مستويات ضغط الدم.

يقول الخبراء إنه في حين أن الأسماك الدهنية مثل الماكريل والسلمون مفيدة للقلب، فإن عدم تحضيرها جيدًا قد يؤثر سلبًا على ضغط الدم.

الأسماك وارتفاع ضغط الدم

وفقاً لأطباء ضغط الدم حسب موقع healthaite، فإن السمك المجفف يمكن أن يعرض الأوعية الدموية لخطر التلف بسبب ارتفاع ضغط الدم. وتتضمن طريقة التجفيف إزالة الماء من الأسماك لإطالة عمرها الافتراضي، ويعتقد أن معظم منتجات الأسماك المجففة محملة بالبروتينات وقليلة الدهون. ومع ذلك، تحتوي الأسماك المجففة على المكون الوحيد الذي يجعلها تدوم لفترة أطول على حساب القلب وهو الملح.

يشير أطباء ضغط الدم في المملكة المتحدة إلى أن الأسماك المجففة تحتوي على نسبة عالية من الملح بشكل خاص لذلك ينصح بالامتناع عنها وإيجاد بديل قليل الملح.

الملح الزائد وضغط الدم

تعزى الآثار السلبية للملح على ارتفاع ضغط الدم إلى محتواه من الصوديوم وخطر احتباس الماء. فالتوابل الشائعة تجعل الجسم يحتفظ بالماء مما يزيد من محتوى الماء في الدم ويضع ضغطًا زائدًا على الشرايين عن طريق تحطيم الدم على الجدران بوتيرة أعلى من المعتاد.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان ضغط الدم مرتفعًا بالفعل، فإن الأسماك المجففة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح لا يمكن إلا أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة لزيادة خطر الإصابة بمرض السكتة الدماغية أو نوبة قلبية.

لذلك، فإن الطريقة الوحيدة للتخفيف من احتمالية حدوث ذلك هي عن طريق الحد من تناول الملح.